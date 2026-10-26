В Одесской области заметили ласточек, не улетевших в теплые края: орнитолог назвал причины

В частности, птицы могли остановиться для отдыха перед длительным перелетом и задержались из-за теплой погоды и наличия корма.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка (Одесская область) зафиксировали стаю ласточек, которые не улетели в теплые края. Птицы могли задержаться по нескольким причинам.

Как сообщили в заповеднике, встреча с представителями птичьего мира особенно привлекла внимание специалистов – 25 октября в селе Маяки, возле церкви, заметили стайку городских ласточек, или воронок, которые оживленно щебетали и кружились в воздухе.

И. о. начальника научного отдела национального парка, орнитолог, кандидат биологических наук Сергей Курочкин объяснил, почему они до сих пор здесь, когда большинство их сородичей уже отправилось в Африку.

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"Обычно городские ласточки улетают в августе-сентябре, поэтому их появление в конце октября – необычное явление. Причин задержки может быть несколько", – констатирует специалист.

В частности, причиной могла стать затянувшаяся теплая осень – ласточки питаются насекомыми, которых ловят в полете. Если погода остается теплой и насекомых достаточно, птицы могут откладывать отлет, объясняет ученый.

Также на поведение птиц могло повлиять позднее выведение птенцов. Если отдельные пары начали размножение позже, молодые птицы, соответственно, позже научились летать. Однако эта версия требует дополнительных наблюдений.

Кроме того, Курочкин обращает внимание на особый климат Нижнего Днестра – река, поймы и озера создают условия для существования насекомых. Здесь большие воды аккумулируют летнее тепло и отдают его осенью. Таким образом, ласточкам еще удается найти корм и накопить силы перед дальнейшей миграцией.

Местный микроклимат может быть более благоприятным, чем в регионах, где уже похолодало, что создает для птиц иллюзию продолжения лета, добавляет исследователь. По его словам, дельта Днестра – южный миграционный хаб, естественный "коридор" для перелетных птиц, и ласточки со всей Украины движутся на юг именно этим маршрутом.

"Эта стая возле церкви могла просто остановиться в Маяках, чтобы передохнуть перед трудным перелетом через Румынию и Болгарию. Поскольку это юг и рядом есть река с поймами, у ласточек есть отличные шансы набраться сил. Однако времени у них мало – любое серьезное похолодание заставит их немедленно двигаться дальше", – отмечает специалист.

Черная бузина в Нижнеднестровском нацпарке

Как писал УНИАН, в Одесской области, в Нижнеднестровском национальном природном парке, исследователи заметили черную бузину – согласно замыслу писательницы Джоан Роулинг, именно из этого растения была сделана волшебная палочка главного героя серии романов о Гарри Поттере.

Специалист Наталья Товстуха рассказала, что в конце лета – начале осени черная бузина привлекает внимание гроздьями блестящих черно-фиолетовых ягод. Знакомый многим куст, а иногда и небольшое деревце, таит в себе немало интересного – бузину издавна используют в народной медицине, ее цветы и плоды нашли свое применение в кулинарии. Из цветков готовят чай, из ягод – варенье, повидло, кисели и соки, а поклонники Гарри Поттера знают о палочке из бузины – одной из самых могущественных волшебных палочек в мире Джоан Роулинг.

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