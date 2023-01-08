Германия собирается поставить Украине 40 машин в ближайшее время.

Греция, передавшая Украине советские БМП-1 в обмен на немецкие БМП Marder в рамках "кольцевого обмена", все еще ожидает поставок.

В случае необходимости Греция готова ждать поставки Marder, чтобы подготовленные к работе машины в первую очередь отправились в Украину, сообщает Bild.

Высокопоставленный греческий военный сказал, что Афины могли бы справиться с более поздней доставкой Marder, если бы Германия, пообещавшая передать их Украине в рамках военной помощи, захотела сперва отправить их Киеву.

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"Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка Marder будет отложена", — заявил чиновник.

В рамках "кольцевого обмена" Греция должна была передать 40 БМП-1 и получить такое же количеством немецких машин. По словам министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, Греция уже поставила Украине больше, чем получила.

"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и из Греции в Украину выполняется нормально. … Получили первые 14 машин Marder из Германии и поставили Украине 20 БМП. В январе мы получим больше Marder и доставим больше БМП", – отметил министр.

Marder для Украины

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено, что Федеральное правительство Германии хочет передать Украине боевые машины пехоты Marder. Впоследствии стало известно, что речь идет о 40 боевых машинах пехоты, "без которых Бундесвер сможет обойтись".

Как сообщали в Минобороны Германии, в настоящее время Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder. Часть машин используется в учебных целях или на запчасти.

Около 100 БМП Marder были привлечены к "кольцевому обмену" техникой между США и странами ЕС, в рамках которого Греция, которая передала Украине советские БМП-1, должна была получить 40 немецких БМП взамен.

По информации SPIEGEL, около 60 Marder сейчас доступны для передачи ВСУ. Из них 40, по словам немецких чиновников, планируют начать передавать с первого квартала 2023 года. Именно столько концерн Rheinmetall, который производит эти БМП, может подготовить к работе в ближайшие 7 месяцев.

БМП Marder - что это за машина

Marder – боевая машина пехоты, которая была основой танко-гренадерских дивизий немецких войск с 1970 до 2010-х годов. В зависимости от модификации Marder имеет вес от 28,5-33,5 тонн и может выдержать удары всех российских БМП, БТР и БМД (лобовая часть) и огонь танкового пулемета КПВТ (бортовая и кормовая броня).

БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой со скоростью снаряда до 1100 м/с и эффективной дальностью выстрела до 2-2,5 км.

Ранее Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall, производителем БМП, согласно которому в 2020-2023 годах компания должна была модернизировать машины и подготовить запчасти для них, обучить военных работе с модернизированными машинами. В первую очередь задачей было заменить двигатель на более мощный (более 750 л.с. вместо 600).

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