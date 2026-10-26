Мозгова рассказала, как она отреагировала на третью беременность после 40 лет

Она признала, что, возможно, это и нелегко, но в таком возрасте женщина более ответственна.

Украинская продюсер Елена Мозгова рассказала, какие мысли у нее возникли, когда она в 40 лет узнала, что беременна в третий раз. Пост она опубликовала в своем Instagram.

Продюсер призналась, что первой реакцией был страх, но это длилось лишь мгновение.

"Самой первой реакцией был страх… буквально на мгновение. Потому что уже в следующий миг я поняла, что люблю этого маленького человечка больше всех на свете. Хотя мы еще даже не познакомились", – рассказала она.

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Мозговая добавила, что считает вполне нормальным, когда женщина рожает ребенка после 40 лет. Она признала, что, возможно, это и нелегко, но в таком возрасте женщина более ответственна:

"Да, это вызов. Физический, эмоциональный, психологический. В этом возрасте ты уже прекрасно понимаешь, что материнство – это не только розовые пятки и милые фото. Это ответственность, бессонные ночи, тревоги и полная перестройка жизни".

Кроме того, Мозговая отметила, что женщина после 40 лет уже меньше переживает из-за мнения окружающих.

"Но есть один нюанс. В 41 ты уже гораздо лучше знаешь себя. Меньше переживаешь из-за чужих мнений и гораздо яснее понимаешь, что на самом деле имеет значение", – добавила она.

Мозгова поделилась, что её третья дочь, хотя и не входила в планы, но сейчас она очень счастлива:

"И вот уже одиннадцать лет я каждый день, глядя на неё, убеждаюсь, что самое большое счастье не всегда приходит тогда, когда мы его планируем. Иногда оно просто приходит. И навсегда меняет твой мир".

Продюсер отметила, что главное – не цифра в паспорте, а готовность и возможность подарить новому человеку счастливое детство.

"Поэтому рожать в 41 год – совершенно нормально. Главное – не цифра в паспорте, а любовь, готовность и возможность подарить новому человеку счастливое детство. В конце концов, я получила от жизни подарок, ценность которого невозможно измерить никакими цифрами", – добавила Мозговая.

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