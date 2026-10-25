Зеленский ответил, готова ли Украина сократить армию ради завершения войны

По словам президента, одной из лучших гарантий безопасности является сильная украинская армия.

Украина хотела бы сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих при наличии достаточного финансирования, но ее будущий размер будет зависеть от формата гарантий безопасности, возможностей страны и готовности партнеров приобщаться к финансированию украинской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей "ТСН.Тиждень" Алле Мазур.

"Если мы в НАТО, количество может быть 800 тысяч и меньше. Но это будет вопрос, кто готов финансировать или софинансировать с нами. И это мой вопрос с НАТО", - объяснил Зеленский.

По словам президента, одной из лучших гарантий безопасности является сильная украинская армия. Однако он отметил, что для ее содержания требуются значительные финансовые ресурсы и вооружение.

Видео дня

Зеленский также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Россия якобы на переговорах требует сокращения численности украинской армии. Он заявил, что не собирается обсуждать это с Россией или согласовывать с американской стороной.

Гарантии безопасности без вступления в НАТО

Президент отметил, что Украина рассматривает гарантии безопасности без вступления в НАТО.

Зеленский добавил, что Украина в качестве альтернативы могла бы получить механизм, который аналогичен пятой статье НАТО о коллективной обороне. По его словам, если Украина не станет членом Альянса, ответственность за ее защиту в случае нового нападения России должны будут взять на себя США или Вашингтон вместе с европейскими странами.

"Давайте честно, нам нужно не просто название НАТО, нужен ответ. Россия начала снова войну. Кто будет делать, и что будет делать, и когда будет делать. То есть, поэтому на эти вопросы пока ответов нет, но предложения в этих документах есть", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, одним из возможных вариантов могли бы стать двусторонние гарантии безопасности с США. Однако он подчеркнул, что в таком случае нужно четко определить, на какую помощь сможет рассчитывать Украина.

"Если это не НАТО, а гарантия безопасности Украины от США. Может быть такой вариант. Он компромиссный? Да, он компромиссный. Но здесь другая история. Что готовы делать Соединенные Штаты Америки? В каком количественном составе? Авиация или наземные операции тоже. В варианте, если понадобится, скорая защита Украины. А нынешняя американская администрация готова? Да, они готовы, но конкретные детали, когда все это выписано в документе. Они говорят, что они готовы, но как они готовы, должно быть все подробно выписано", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что такие гарантии безопасности должны действовать независимо от того, кто находится у власти обеих стран.

"Президенты Украины, Америки и других демократических стран меняются. Вопрос не просто в договоренности между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов Америки. Это должно быть подтверждено легальной гарантией, то есть Конгрессом и нашим парламентом. Конгресс должен проголосовать о гарантиях безопасности, если это двусторонние гарантии безопасности Украины и США, Конгресс Соединенных Штатов Америки должен это подтвердить положительным голосованием", - объяснил Зеленский.

Еще одним вариантом гарантий безопасности Зеленский назвал механизм с участием "Коалиции желающих". Он отметил, что речь идет об объединении более чем 30 европейских стран при поддержке США. В таком случае рассматривается присутствие иностранного контингента в Украине.

Готова ли Украина заморозить войну по нынешней линии фронта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов к заморозке войны вдоль нынешней линии фронта. Однако он подчеркнул, что Украина не собирается отдавать России территории Донбасса, которые оккупанты не захватили.

Также Зеленский отметил, что Украина не будет признавать уже захваченные РФ территории российскими.

Вас также могут заинтересовать новости: