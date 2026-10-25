ТЦК мобилизовал 58-летнего мужчину, который отказался проходить ВЛК: что решил суд

Мужчина жаловался на принудительный медицинский осмотр и требовал уволить его со службы.

Львовский окружной административный суд отказался отменить мобилизацию 58-летнего мужчины, который ссылался на хронические заболевания, необходимость ухода за пожилой матерью и нарушения во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом пишет издание SUD.UA.

Как говорится в публикации, мужчина утверждал, что его принудительно направили на медицинское обследование, не вручив лично бумажное направление и не получив его согласия. Он также ссылался на заболевания желудочно-кишечного тракта и органов зрения.

В то же время суд установил, что направление на ВЛК от 28 марта 2026 года было оформлено в электронном виде через государственный реестр военнообязанных. Сведения о нем отображались в системе "Оберег" и приложении "Резерв+", поэтому бумажный документ не печатали.

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В ходе рассмотрения дела выяснилось, что мужчина отказался сдавать анализы, проходить рентгенографию и электрокардиографию, а также подписывать приложения. В то же время врачи внесли результаты проведенных осмотров в медицинскую карту, после чего ВЛК признала его годным к военной службе.

"По заключению суда, необращение военнообязанного с соответствующим заявлением означает нереализацию им права на отсрочку, однако не может служить основанием для привлечения к ответственности территориального центра комплектования и социальной поддержки", – отмечается в материале.

Суд также установил, что у мужчины не было оформленной отсрочки и он не подавал соответствующего заявления в установленном порядке. Поэтому оснований для отмены мобилизации не обнаружено. Отдельно суд пояснил, что не может самостоятельно переоценивать медицинские диагнозы вместо специалистов, но имеет право проверять соблюдение процедуры принятия решения ВЛК.

"С учетом заявленных исковых требований, исследованных доказательств и положений законодательства Львовский окружной административный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска", – говорится в публикации.

В результате суд полностью отказал в требованиях отменить заключение ВЛК, приказ о мобилизации и зачислении мужчины в личный состав воинской части. Также суд отказался обязать военных уволить истца со службы.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, мужчина с тяжелыми хроническими заболеваниями обжаловал постановку на воинский учет и попросил суд временно запретить его мобилизацию до завершения рассмотрения дела. Он сослался на проблемы со здоровьем, повторное появление грыжи после нескольких операций и статус "В розыске" в приложении "Резерв+", полагая, что его могут принудительно мобилизовать.

Однако Харьковский окружной административный суд отказал в такой защите, отметив, что истец не доказал наличие непоправимого ущерба или явной незаконности действий ТЦК, а законность этих действий будет оценена в ходе основного рассмотрения иска.

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