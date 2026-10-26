Эта модель на вершине, но у неё есть 'зубастый' конкурент: назван самый популярный автомобиль в Европе

Tesla Model Y демонстрирует удивительный рост продаж и уже представляет угрозу доминированию Renault Clio.

За девять месяцев 2026 года в Европе было продано 12 752 299 новых автомобилей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Focus2Move.

Основным драйвером роста остаётся электрификация: продажи электромобилей и плагин-гибридов (EV/PHEV) к августу выросли на 38,3% – до 2 346 838 единиц, превысив их общий объём продаж за весь 2025 год.

Renault Clio остаётся самой популярной моделью, однако демонстрирует падение продаж на 9,2%. В то же время продажи Tesla Model Y выросли на 33,7%, что позволило ей занять второе место. Сейчас кроссовер демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех автомобилей, представленных в рейтинге.

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На уровне отдельных моделей большинство традиционных бестселлеров теряют продажи даже на фоне общего роста рынка. Это касается, в частности, моделей Renault и Volkswagen, вошедших в ТОП-25.

Самые популярные автомобили в Европе:

1. Renault Clio (-9,2%)

2. Tesla Model Y (+33,7%)

3. Dacia Sandero (-13,1%)

4. Volkswagen T-Roc (-12,5%)

5. Volkswagen Golf (-0,8%)

6. Volkswagen Tiguan (-3,8%)

7. Opel Corsa (-6,9 %)

8. Citroën C3 (-0,3%)

9. Toyota Corolla (+2,3%)

10. Peugeot 2008 (-0,3 %)

11. Skoda Octavia (-4,1%)

12. Hyundai Tucson (+1,4%)

13. Peugeot 208 (+5,5 %)

14. Toyota Yaris (-5,0%)

15. Nissan Qashqai (-1,7%)

16. Toyota Yaris Cross (+6,5 %)

17. BMW X1 (+3,6 %)

18. Kia Sportage (-4,5 %)

19. Ford Puma (-7,5 %)

20. Dacia Duster (-22,1%)

21. Fiat Panda (+7,8 %)

22. Peugeot 3008 (-0,8%)

23. Renault Captur (-4,9 %)

24. MG ZS (+9,8 %)

25. Mercedes GLC (+22,9%)

Мировой авторынок – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в период с января по сентябрь 2026 года в США было продано 11 905 288 новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем продаж сократился на 3,3%.

Эксперты отмечают, что на автомобильном рынке США все заметнее становятся различия в динамике продаж различных моделей. Лидером американского рынка остается пикап Ford F-Series, однако его продажи за отчетный период сократились на 6,7%.

Сообщалось также, что в январе–сентябре 2026 года в Германии было продано 2 224 779 новых автомобилей. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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