Зачем добавляют уксус в стиральную машину: причина не только в запахе

Уксус при стирке помогает бороться с запахами и пятнами от пота.

Уксус есть почти в каждом доме, однако немногие знают, насколько он может быть полезен в повседневных домашних делах. Как пишет Kertvar, уксус может пригодиться при стирке.

Почему стоит стирать с уксусом?

Многие скептически относятся к стирке с уксусом, однако он бережно относится как к стиральной машине, так и к одежде.

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Почему стоит рассмотреть возможность использования уксуса при стирке:

низкая стоимость: уксус доступен по цене, обычно его можно приобрести за 25–40 грн;

экологичность: благодаря простому химическому составу уксус является экологически безопасным, нетоксичным и биологически разлагаемым;

гипоаллергенность: не содержит раздражающих веществ, поэтому идеально подходит даже для аллергиков;

нейтрализует запахи: после использования уксуса при стирке на грязной одежде не остается нежелательного запаха, а лишь приятная свежесть;

уход за стиральной машиной: уксус может очистить внутреннюю часть стиральной машины, избавив её от бактерий, плесени и остатков стирального порошка.

Как правильно использовать уксус при стирке?

Для этого вам нужно взять стакан и наполовину наполнить его уксусом, а затем вылить этот раствор в барабан стиральной машины или в дозатор для кондиционера для белья. Благодаря этому вы получите свежую и чистую одежду. Кроме того, в барабане стиральной машины не будет неприятных запахов.

"Уксус можно использовать для удаления пятен от пота и следов дезодоранта. Вот как это сделать: налейте уксус в флакон с распылителем (например, в пустую бутылку от средства для мытья окон), распылите на пятно и оставьте на 10 минут. После этого постирайте одежду в стиральной машине, и пятна исчезнут бесследно", – утверждается в материале.

С помощью уксуса можно спасти одежду

Если на вашей одежде появилась дырка или небольшое повреждение возле шва, уксус поможет это исправить. Для этого возьмите одежду, замочите её в уксусе, а затем тщательно смажьте им участок вокруг дырки.

Затем прогладьте утюгом ту часть, где находится пятно, соблюдая соответствующую температуру. Уксус поможет закрепить швы и разгладить ткань вдоль шва.

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