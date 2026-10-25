Сняли два вопроса из трёх: Зеленский об эмоциональных переговорах с США

США возобновили работу спутниковой связи и вновь делятся с Украиной разведывательными данными.

Украина добилась возобновления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, а также обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами. Однако вопрос поставок средств ПВО по-прежнему стоит на повестке дня. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

По словам главы государства, переговоры с американцами были продуктивными, хотя и сопровождались эмоциональными дискуссиями. В результате сторонам удалось урегулировать два из трех ключевых вопросов.

"Мы пришли к тому, что получили обратно то, что нам нужно", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Одним из результатов договоренностей стало снятие ограничений на работу спутниковых систем. Президент сообщил, что украинская сторона проверила их работу ночью. Примерно в 5:20 утра 25 октября Starlink и Starshield снова заработали в полноценном режиме. По его словам, скорость движения возросла до 420 км/ч, тогда как ранее действовало ограничение примерно на уровне 160 км/ч.

Еще одним важным результатом стало возобновление полноценного обмена разведывательными данными с США. Как рассказал президент, Украина уже три дня получает соответствующую информацию, в частности благодаря системе раннего предупреждения об угрозе российских баллистических ударов.

"Сегодня я констатирую, благодаря американцам и нашей команде, что два вопроса на данный момент сняты", – сказал глава государства.

В то же время один из ключевых вопросов остается нерешенным. Речь идет о дефиците средств противовоздушной обороны, потребность в которых для Украины остается актуальной. Именно этот вопрос Зеленский назвал третьей проблемой, которую обсуждали в ходе встреч.

"У нас остается вопрос о ПВО. Это одна из частей наших бесед", – отметил президент.

Украина и США

Как писал УНИАН, в случае победы демократов на выборах в Конгресс США внешняя политика страны может измениться. В частности, станет возможным возобновление финансовой и военной поддержки Украины непосредственно из американского бюджета.

Также мы рассказывали, что Трамп подрывает доверие Украины к США, которое формировалось десятилетиями. Сокращение американской помощи, ослабление санкций против РФ и риторика Трампа вызвали в Украине глубокое разочарование в американцах и ощущение морального удара.

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