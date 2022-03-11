Украинцев, которые захотят переехать в Грецию, заберут автобусы.

Греция примет до 30 тысяч украинцев, которые сейчас находятся в Польше. Для транспортировки отправят автобусы.

Об этом сообщает Еkathimerini

Министр миграции Греции Нотис Митаракис сообщил, перемещение украинцев исключительно добровольное. По его словам, Греция может принять около 30 тысяч украинцев, но если людей будет больше, то власти обратятся к Европейскому союзу для экстренного финансирования расходов.

При этом Митаракис сообщил, что с момента нападения Российской Федерации на Украину в страну уже прибыли более 7 тысяч украинцев. Также он напомнил, что беженцы получают вид на жительство на 12 месяцев.

Как ранее сообщал УНИАН, уже более 1 миллиона детей покинули Украину из-за вторжения России. По информации международной организации, большинство маленьких украинцев бежало со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

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