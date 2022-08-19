Эти страны фактически поддержали позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее уже высказывался против такого запрета.

Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу виз для российских туристов, которые хотят поехать в ЕС.

Как пишет Politico, таким образом они фактически поддержали позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее уже высказывался против такого запрета.

"Это было бы неправильным решением. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна применяться к россиянам", - заявил генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Как отмечает издание, на Кипре проживает большая русскоязычная диаспора. Большинство русскоязычных, около 50 тысяч, проживают в Лимасоле, городе с населением 237 тысяч человек. Россияне также составляли 25% от общего количества туристов, прибывавших на остров до полномасштабной войны РФ против Украины.

"Мы не должны препятствовать этим общинам вступать в контакт с семьями и друзьями. Главным оружием является европейское единство, и наши партнеры должны уважать чувствительность других по этому вопросу", - добавил Корнелиу.

Соседняя Греция, которая является одним из любимых мест отдыха среди российских туристов, также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз.

В июле в этой стране наблюдался впечатляющий скачок (177%) количества лиц, прибіваюих воздушным транспортом из Турции, по сравнению с 2019 годом, который стал рекордным туристическим годом для Греции. Афины также сообщили об увеличении на 257% тех, кто прибывает из Сербии за тот же период. Местные чиновники отмечают, что многие из прибывших - граждане России, которые едут в Грецию на отдых.

Как сообщал УНИАН, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС. 18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Но против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Однако высокопоставленный немецкий дипломат в разговоре с CNN рассказал о другой причине, почему Шольц противится запрету на шенгенские визы. По его словам, канцлер стремится "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

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