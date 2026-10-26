Вучич признал поражение на внеочередных парламентских выборах в Сербии

Список, который он представляет, набрал около 1,72 миллиона голосов.

Бывший президент Сербии Александар Вучич, баллотировавшийся на пост премьер-министра, признал поражение списка "Объединенная Сербия" на внеочередных парламентских выборах, сообщает Радио Свобода.

Вучич заявил, что победу одерживает "Студенческий список", который может получить от 135 до 140 мест в парламенте.

"Судя по экстраполяции результатов, ясно, что мы проиграли эти выборы, победил "Студенческий список". У них будет от 135 до 140 мандатов, у нас – около 105", – сказал он.

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По его словам, список, который он представляет, получил около 1,72 миллиона голосов, тогда как студенческий – 2,2 миллиона. Он отметил, что другие политические списки, за исключением списков национальных меньшинств, не преодолели избирательный барьер.

Издание указало, что сербская прогрессивная партия находилась у власти с 2012 года.

Примечательно, что в штабе "Студенты побеждают" после объявления предварительных результатов уже начались празднования. В частности, кандидаты и студенты пели и скандировали "Победа".

Кандидат от студенческого списка, бывший баскетболист Деян Бодирога, призвал граждан оставаться в своих населенных пунктах, поддерживать наблюдателей и следить за подсчетом голосов.

При этом он посоветовал жителям Белграда не собираться возле мест, где было замечено усиленное присутствие полиции и людей в гражданской одежде.

Представительница "Студенческого списка" Соня Симонович сообщила, что команда уже приступила к подсчёту голосов. По её словам, последние на тот момент данные свидетельствовали о том, что в выборах приняли участие более 4,35 миллиона граждан.

Центр свободных выборов и демократии (CeSID) сообщил, что по состоянию на 20:00 получил более 300 сообщений о возможных нарушениях во время голосования. В частности, речь идет о голосовании без предъявления удостоверения личности, повторных случаях фотографирования бюллетеней, а также семейном и групповом голосовании.

Также поступали сообщения о проблемах в работе избирательных комиссий, неисправности оборудования для проверки избирателей, прерывании голосования и трудностях с реализацией избирательного права.

CeSID заявил, что продолжит следить за ситуацией и проверять поступившие сообщения.

Заявления Вучича: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Вучич во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что Сербия и все международное сообщество очень хотят увидеть конец войны в Украине как можно скорее, но он не уверен, что это произойдет. Вучич отметил, что не видит путей для скорейшего завершения войны.

Также мы писали, что Сербия, по словам Вучича, готовится к возможному нападению альянса Хорватии, Албании и Косово. Он утверждал, что эти страны ждут благоприятного момента, когда в мире наступит всеобщий хаос, когда "разгорится более крупный конфликт между европейцами и россиянами, и ещё более крупный – на Ближнем Востоке". Вучич отметил, что сама Сербия не может превентивно напасть на Албанию и Хорватию, поскольку они являются членами НАТО.

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