Доллар дорожает в начале недели: актуальный курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,95 грн, евро – 50,39 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 26 октября, вырос на 19 копеек и составляет 45,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 18 копеек и составляет 51,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,39 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,61 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,40 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи – 51,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 26 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,20 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Тогда сообщалось, что этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 14 октября – 45,08 гривни за доллар).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что с 26 октября по 1 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,25 грн/долл. на межбанковском валютном рынке и 44,8–45,5 грн/долл. на наличном.

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