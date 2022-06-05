Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, назвал масштабы поставок вооружения для ВСУ "небывалыми".

Греция активно помогает Украине бороться с российскими оккупантами, поставляя военное снаряжение и оборудование. В стране назвали масштабы поставок оружия и боеприпасов для ВСУ "небывалыми".

Об этом сообщает ProNews.

Так, министр обороны Греции Никос Панайотопулос все, что уже передали или намерены передать Украине в ближайшее время:

122 ТОМА БМП-1 с боезапасом;

15 тысяч 73-мм реактивных снарядов;

2,1 тысячи 122-мм реактивных снарядов;

20 тысячи автоматов АК-47;

3, 2 миллиона патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 тысяч 155-мм снарядов для РСЗО;

1,1 тысячи противотанковых ракет РПГ-18.

При этом Панайотопулос указал, что для перевозки военной помощи Украины привлекли шесть транспортных самолетов Греции, десять канадских и пять новозеландских.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

В связи с этим дружественные Украине страны начали поставлять не только гуманитарную помощь, но и военную. Только 1 мая в США рассказали о новом пакете военной помощи для нашей страны. В него войдут долгожданные РСЗО HIMARS с боеприпасами. Эти артиллерийские системы были заблаговременно размещены в Европе и уже готовятся к отправке в Украину. Однако для обучения украинских бойцов использованию техники понадобятся три недели.

Вслед за США поставку РСЗО Украине анонсировала Великобритания. Она согласовала со Штатами отправку нашему государству реактивных систем залпового огня M270.

Украина также подписала контракт со Словакией на закупку восьми единиц САУ Zuzana 2.

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