Глава нацобороны страны отметил, что США могут помочь в этом вопросе.

Греция все же может передать Украине системы противовоздушно обороны. Речь идет о комплексах С-300.

По словам министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, Афины готовы передать Киеву системы ПВО. При этом он указал, что сначала на острове Крит необходимо установить американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.

"Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции с национальной системой ПВО С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить в Украину", - цитирует ProNews греческого министра.

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Таким образом Панайотопулос намекнул, что ВСУ могут получить не только С-300, но и комплексы "Тор-М1" и "Оса".

Позиция Греции по войне в Украине - что известно

Страны Европейского союза, чтобы помочь Украине с вооружением, прибегли к круговому обмену военной техникой. В рамках этой инициативы Германия должна передать Греции 40 БМП Marder, а взамен Афины должны были отдать Украине 40 единиц советских БМП-1.

18 октября стало известно, что Берлин отправила Греции первую партию Marder, а это шесть БМП. Отмечается, что еще 14 единиц техники должны были отправиться до 21 октября.

19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу Украине БМП-1 в рамках кругового обмена военной техникой.

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