Дипломат страны-агрессора говорит о том, что россиян якобы "дискриминируют" в Греции и очень этим удивлен.

В МИД России пожаловались, что россияне страдают в Греции из-за "агрессии и дискриминации". Такое отношение почему-то удивляет граждан и политиков страны-агрессоры.

В интервью пророссийскому изданию "ТАСС" директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция стала для граждан РФ "опасным местом".

Так, россияне сталкиваются с "агрессией и дискриминацией", поэтому им больше не следует рассматривать Грецию в качестве страны для безопасного отдыха. Иногда там даже фиксируют факты избиения русскоязычных.

"В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирование в местных СМИ дезинформации о событиях в Украине, а российские информисточника давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямую агрессию в отношении русских и русскоязычных граждан", - заявил Пилипсон.

Также он посетовал, что у россиян часто возникают проблемы с банковскими счетами. В Греции их блокируют, а сам Пилипсон называет это "вольной трактовкой" санкций ЕС. По его словам, счета россиян якобы блокируют "по национальному признаку".

Это настолько возмущает граждан страны-агрессора, что они жалуются на нарушение своих прав и интересов. Конечно, с такими жалобами они обращаются в следственный комитет РФ, ведь эти заявления будут принимать только там.

"Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как отмечалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс наши официальные запросы часто остаются без ответа", - заявил Пилипсон, пытающийся вызвать сожаление к россиянам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года.

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