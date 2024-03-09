КНР проявляет самую низкую вовлеченность в обсуждении тем, как именно Россия избегает санкций.

Сейчас Китай не на стороне ЕК в вопросе антироссийских санкций. Он проявляет наименьшую вовлеченность в обсуждении тем о том, как именно страна-агрессор обходит ограничения.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, приехавший в эту пятницу с визитом в Киев. С ним имела возможность пообщаться корреспондентка УНИАН.

В частности, один из главных вопросов украинцев к ЕК: как именно организация противодействует упомянутым хитростям со стороны России. Домбровскис признал, хотя мир пытается сопротивляться агрессору, далеко не все страны на госуровне ввели санкции.

Видео дня

"Хотя ЕС, США и ряд других государств ввели санкции против России, многие другие страны - нет, включая таких крупных игроков, как Китай, Индия и др. Поэтому это, безусловно, дает России определенное пространство для "маневра"", - пояснил он.

Сейчас ЕК пытается сотрудничать с правительствами, которые вызывают беспокойство в этом контексте. В частности, проблема делегирована спецпредставителю по вопросам санкций: он занимается этой историей и пытается координировать работу с США и третьими странами. Определенные результаты уже есть, уточнил вице-президент Европейской комиссии. Отдельно он упомянул о Китае.

"Видим, что они вводят определенные шаги. Как, например, Турция, страны Центральной Азии. Откровенно говоря, мы наблюдали меньшую вовлеченность в этом вопросе со стороны Китая, даже несмотря на то, что постоянно поднимали там эту тему. Но работа продолжается", - резюмировал он.

ЕС рассматривает блокирование импорта продовольственных продуктов России

Во время общения с УНИАН Валдис Домбровскис объяснил, почему Еврокомиссия до сих пор не ввела запрет на импорт российских продуктов питания, и когда это произойдет.

Чиновник уточнил, что сейчас это решение на уровне страны приняли Польша и Латвия. Со своей стороны ЕК рассматривает лучший способ, которым можно было бы заблокировать импорт. "Сейчас мы проводим оценку и будем иметь возможность двигаться вперед достаточно быстро", - уточнил он.

Вас также могут заинтересовать новости: