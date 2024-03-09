Валдис Домбровскис объяснил, почему Еврокомиссия до сих пор не ввела запрет на импорт российских продуктов питания.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что сейчас ЕК проводит оценку для блокирования импорта сельскохозяйственной продукции России.

Он напомнил, что соответствующие решения на уровне правительств государств уже приняли Польша и Латвия. "Сейчас мы проводим оценку и будем иметь возможность двигаться вперед достаточно быстро", - сказал УНИАН по этому вопросу Домбровскис.

Также он объяснил, почему санкции на "еду" из России не ввели еще в 2022 году, в начале полномасштабной войны. По словам Домбровскиса, помешали перебои в поставках продовольствия в ЕС.

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"Цены на продукты питания быстро росли, что создавало риски для продовольственной безопасности - особенно, в развивающихся странах. Поэтому такое решение было принято", - уточнил он.

В то же время сейчас, в 2024 году, ситуация в мире другая. Еще в прошлом году страны-члены ЕС начали предпринимать первые шаги по урегулированию вопроса с импортом продовольствия РФ, сообщил чиновник. "Фактически, в прошлом году мы наблюдали значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции, страны-члены ЕС начали реагировать на ситуацию", - пояснил он.

Сейчас Европейская комиссия ищет наилучший способ, которым можно было бы ограничить присутствие продовольственных товаров из РФ на рынках Европы, резюмировал Домбровскис.

Как разблокировать границу с Польшей

В эксклюзивном интервью УНИАН Домбровскис также прокомментировал, как Украине разблокировать границу с Польшей и прекратить ссоры из-за зерна. По его мнению, проблему можно назвать искусственной. Ведь уже одна страна "Путей солидарности" ЕС, Румыния, ввела эффективную модель введения разрешений на экспорт.

То есть вопрос импорта украинского зерна и стабилизации рынков ЕС - не является какой-то неразрешимой задачей. Необходимые решения на политическом уровне должно принять правительство Польши: без желания чиновников - ничего не будет, пояснил Домбровскис.

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