"Польша уже запретила импорт украинского зерна, поэтому против чего там протестуют фермеры?", - исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал УНИАН в эксклюзивном интервью, от чего зависит разблокирование украинско-польской границы, как скоро Европа откажется от российских продуктов и о приоритетных направлениях в усилении европейского давления на Россию.

На фоне масштабного торгового кризиса между Украиной и Польшей, накануне старта официальных переговоров о присоединении Украины к ЕС, Киев посетил чрезвычайно высокий гость - исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Высокий еврочиновник привез в Киев хорошие новости. Во время совместного брифинга с Денисом Шмыгалем он отметил, что Европа и в дальнейшем будет стоять рядом с Украиной в ее борьбе против российского агрессора и оказывать всестороннюю поддержку, рассказал, сколько средств по программе финансирования Ukraine Facility наша страна получит уже в этом месяце, и на что сможет рассчитывать в дальнейшем. Кроме того, еврочиновник напомнил, что уже на следующей неделе Еврокомиссия предложит переговорные рамки для вступления Украины в ЕС.

Корреспондентка УНИАН оказалась в узком кругу избранных, кому удалось откровенно пообщаться с господином Домбровскисом о перспективах разблокирования украинско-польской границы, введении санкций против российского зерна, наказании для стран и отдельных компаний, которые помогают России обходить уже введенные санкции, дальнейшего уменьшения зависимости Европы от влияния РФ и многое другое.

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Многие страны ЕС захлестнули масштабные протесты фермеров. И хотя причины этому глобальные - недовольство аграриев требованиями "Зеленого соглашения", Украина непосредственно страдает из-за одностороннего запрета в импорте украинского зерна Польшей, Венгрией и Словакией и блокады украинско-польской границы. Какие меры принимает Европейская комиссия для урегулирования сложившейся ситуации?

Это правда, мы действительно сталкиваемся с протестами фермеров в ряде стран ЕС. И я скажу, что цели и причины этих протестов в разных странах разные. Например, в Польше забастовки, в основном, нацелены против украинского зерна и продуктов питания. В Латвии - против российского зерна. В Германии основное внимание уделяется дополнительной нагрузке на фермеров из-за европейского "Зеленого соглашения" и, в общем, административного бремени. Во Франции также в центре внимания находятся торговые соглашения ЕС.

В конце концов, мы видим, что действительно происходит немало беспорядков, и поэтому мы сейчас проводим с фермерами стратегический диалог относительно будущего сельского хозяйства в ЕС. Мы приняли некоторые краткосрочные меры, чтобы облегчить определенные аспекты административного бремени, вытекающего из европейского "Зеленого соглашения". И эта работа сейчас продолжается.

Мы постоянно контактируем как с польскими, так и с украинскими властями. Мы говорили об этом сегодня и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и с Верховной Радой. Завтра я буду в Варшаве, поэтому воспользуюсь этой возможностью также для встречи с польскими министрами, чтобы обсудить ту же тему. Мы все вместе ищем решение.

Что конкретно предлагается?

В определенном смысле, эти протесты вызваны так называемыми автономными торговыми мерами - то есть, нашими мерами по либерализации торговли (в частности, теми, которые предусматривают приостановление импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС, - УНИАН), которые мы предоставляем для поддержки экономики Украины. Мы подали предложение о продлении этих автономных торговых мер до июня 2025 года.

Но мы также предусматриваем определенные дополнительные гарантии, чтобы успокоить фермеров в Польше и нескольких других европейских странах. Например, мы предусматриваем механизмы для реагирования в ситуациях, когда возникают дисбалансы на рынке - не только в ЕС в целом, но также в одном или нескольких государствах-членах.

Мы предусматриваем автоматические гарантии для трех чувствительных сельскохозяйственных продуктов: мяса птицы, яиц и сахара. В некотором смысле, это должно придать дополнительную уверенность Польше и другим соседним странам.

Говоря о зерновых, я бы сказал, что ситуация несколько менее понятна, поскольку, как вы знаете, Польша в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. И тогда возникает вопрос: против чего протестуют фермеры? Потому что украинское зерно уже под запретом. И даже если бы мы согласились на требования польских фермеров, как можем мы запретить то, что уже запрещено [улыбается]?Я до сих пор так и не услышал четкого ответа на этот вопрос.

Но, как я уже говорил, в любом случае мы продолжаем сотрудничать как с польскими, так и с украинскими властями, чтобы решить ситуацию.

Можете ли вы прогнозировать, в какой перспективе украинско-польскую границу все же удастся разблокировать?

Что ж, я считаю, что если бы к этой ситуации подходили рационально, она бы уже была решена. Это не какая-то неразрешимая задача. Мы это видим на примере Румынии, которая, при участии Еврокомиссии, ввела модель введения разрешений на экспорт. И мы видим, что она работает.

Это позволяет избегать "скачков" импорта на румынских рынках, чтобы это не создавало дестабилизирующего эффекта. В то же время это позволяет Румынии не вводить односторонние запреты на импорт. И Румыния также является главным транзитным коридором в контексте "Путей солидарности" ЕС. Итак, способы решения этой проблемы есть. Но необходимо, чтобы правительство страны проявляло желание ее решить.

Польские депутаты предлагают ввести полное эмбарго на всю украинскую агропродукцию, польские фермеры продолжают протестовать против украинского зерна, которое, как вы правильно отметили, еще с лета прошлого года не попадает на внутренний польский рынок. В то же время экспорт из России, занимающей 20% на глобальном рынке пшеницы, долгое время не блокировался. Почему на это зерно до сих пор не накладывались санкции?

Действительно, в 2022 году страны-члены ЕС решили не вводить санкции против российских продуктов питания из-за того, что в то время произошли перебои в поставках продовольствия, цены на продукты питания быстро росли, что создавало риски для продовольственной безопасности - особенно, в развивающихся странах. Поэтому такое решение было принято.

Сейчас, как мы видим, ситуация другая. И, фактически, в прошлом году мы наблюдали значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции, страны-члены ЕС начали реагировать на ситуацию.

Первой запрет на импорт сельскохозяйственной продукции ввела Латвия. Сейчас это решение поддержала Польша.

На данный момент Европейская комиссия ищет лучший способ, которым можно было бы ограничить присутствие российских продуктов питания на европейском рынке.

Возможно ли очертить определенные временные рамки, когда российский продовольственный импорт подпадет под общий европейский запрет?

Сейчас мы проводим оценку и будем иметь возможность двигаться вперед достаточно быстро.

Давайте поговорим не только о еде. Как известно, Россия имеет множество возможностей обходить санкционные режимы: и что касается экспорта (особенно, когда мы говорим о нефти и газе), и касательно импорта (здесь особенно важно, что РФ до сих пор получает западные электронные компоненты для военной техники). Какие меры принимает Европейская комиссия для прекращения обхода Россией санкций по всем видам товаров?

На сегодня мы ввели в действие тринадцатый пакет санкций против России, и теперь все больше сосредотачиваемся на том, чтобы все введенные санкции реализовывались, и их не обходили.

Конечно, факт остается фактом: хотя ЕС, США и ряд других государств ввели санкции против России, многие другие страны - нет, включая таких крупных игроков, как Китай, Индия и др. Поэтому это, безусловно, дает России определенное пространство для "маневра".

Мы сотрудничаем со всеми странами, которые вызывают беспокойство, и у нас также есть замечательный спецпредставитель по вопросам санкций, чья работа заключается именно в том, чтобы заниматься этой проблемой, а также тесно координировать работу с США. Нам действительно надо ограничить возможности России обходить санкции.

Итак, во-первых, мы сотрудничаем с соответствующими третьими странами, и видим, что они вводят определенные шаги. Как, например, Турция, страны Центральной Азии. Откровенно говоря, мы наблюдали меньшую вовлеченность в этом вопросе со стороны Китая, даже несмотря на то, что постоянно поднимали там эту тему. Но работа продолжается.

Также мы чувствуем ответственность за европейские компании, которые сознательно участвуют в схемах обхода санкций, и мы также предусматриваем внесение в "черный список" компаний из третьих стран. Этот список, по сути, означает запрет для европейских компаний вести какие-либо дела с организациями, которые в него попали.

Это постоянная работа, постоянные усилия. Мы также ведем дискуссии со странами относительно, как мы это называем, "высокоприоритетных компонентов на поле боя", на которых сосредотачиваем внимание в первую очередь. Это, в основном, микрочипы, которые производятся на Западе и оказываются в российской технике.

Еще одна важная тема, которую вы подняли, - это доходная часть российского бюджета. Понятно, что экспорт нефти и газа является основным источником дохода для России. Поэтому в этом контексте мы на уровне стран G7 ввели "потолок" цен на российскую нефть (на уровне $60 долларов за баррель - УНИАН) и ввели нефтяное эмбарго в ЕС (касается российского "черного золота", поставляемого морем - УНИАН). Впоследствии мы согласовали "потолок" цен и на российский природный газ. И хотя официально санкции не введены, но объемы были очень существенно уменьшены.

Также, как вы знаете, трубопроводы Северного потока подорваны, и мы, в определенном смысле, избавились от стратегической зависимости от поставок российского газа. Сейчас нашим (страны ЕС, - УНИАН) основным поставщиком является Норвегия. Значительные объемы сжиженного газа мы получаем, например, из США. Мы законтрактовали поставки с рядом стран мира. Все это дает свой эффект.

Таким образом, доходы от экспорта углеводородов в России существенно упали. Россия должна защищать свою валюту, в частности, повышая учетную ставку до 16 процентов, что также влияет на российскую экономику.

Но также, как я уже упоминал, в связи с тем, что многие другие страны не применяют санкции, Россия находит альтернативные рынки, включая Китай и Индию, для поставок нефти и газа.

Рассматривает ли Европейская комиссия возможность введения санкций против стран, которые до сих пор помогают России? Это, кроме крупных игроков, которых вы назвали, в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Грузия и т.д...

Мы работаем с этими странами, и это, иногда, приносит свои плоды. И, как я уже говорил, если это необходимо, вносим в "черный список" компании, которые вовлечены в санкционные манипуляции.

В то же время, среди таких компаний есть и европейские. Как буквально сегодня сообщили журналисты издания Rzeczpospolita, в Литве нашли компании, которые сознательно помогают России получать подсанкционные товары...

Прежде всего, мы направляем наши усилия и санкции именно на европейские компании и товары. Экспортные ограничения и контроль касаются товаров военного, двойного назначения, энергетического оборудования, авионики. Последние пакеты санкций затрагивают многие секторы, включая беспилотные технологии и тому подобное.

Это вопрос применения санкций. Если мы обнаруживаем компании, которые, что доказано, эти санкции сознательно обходят, они также могут стать преследуемыми в европейских странах. И это действительно происходит. Мы обратились ко всем государствам-членам ЕС, подчеркнув важность применения санкций, и продолжим рассматривать этот вопрос именно этой весной.

По вашему мнению, какие еще меры может и должна принять Европейская комиссия для дальнейшего сокращения зависимости от РФ?

Я бы сказал, что это уже больше не вопрос зависимости Европы от России в чем-либо, ведь на самом деле единственный большой вопрос касался поставок российского газа, и он уже решен.

Наши экономики все больше отделяются, и это не создает проблемы для ЕС. Конечно, были определенные перебои с цепочками поставок в, так сказать, ранний период войны, но европейская экономика смогла все это скорректировать. Поэтому вопрос сейчас заключается, скорее, в том, что еще мы можем сделать, чтобы усилить давление на Россию.

И мы уже ввели ряд очень комплексных пакетов санкций. Итак, как мы уже отметили, сейчас основное внимание сосредоточено на борьбе с обходом этих санкций.

Как вы сегодня отмечали на брифинге, Украина демонстрирует хороший прогресс в выполнении европейский условий по вступлению в ЕС. Но опыт последних месяцев подтверждает, что на пути в ЕС Украина может сталкиваться с большим количеством запретов и торговых конфликтов. Можете ли вы спрогнозировать, с какими категориями товаров могут возникнуть наибольшие сложности? И как придется Украине "переформатировать" свою экономику и структуру экспорта, чтобы лучше "вписаться" в европейскую семью?

Во-первых, я бы сказал, что то, что происходит сейчас - это краткосрочное явление. Это тоже следствие войны: следствие блокирования Россией черноморских коридоров, нарушение торговых потоков.

И во-вторых, я не вижу никаких серьезных проблем вне сельского хозяйства, потому что уже сейчас мы полностью либерализовали доступ к рынку ЕС для всех украинских товаров, и никаких проблем в любом другом секторе нет.

Таким образом, единственный сектор, где действительно есть проблемы, это сельское хозяйство. И я считаю, что это уже хороший показатель.

Мы проводим дискуссии относительно будущей общей аграрной политики в ЕС в контексте потенциального вступления Украины. Очевидно, нам нужно будет провести эти дискуссии и по другим секторам.

А что насчет металлургии?

На самом деле, до войны были меры предосторожности по стали, которые касались, в том числе, и Украины. Сейчас они к Украине не применяются.

Таким образом, я не предвижу никаких проблем. Но, очевидно, существует проблема избытка металлургических мощностей в мире, и в этом и заключается причина того, что именно металлургический сектор является наиболее защищенным в ЕС. У нас есть горизонтальные защитные меры, антидемпинговые меры, антисубсидийные меры и так далее. Но я считаю, что это подводит нас к более широкой теме избытка стальных мощностей в мире.

...Мы фактически уже работаем над тем, чтобы поддержать Украину в интеграции в единый европейский рынок, и у нас уже есть приоритетный план действий. Мы работаем над заключением соглашения об оценке соответствия промышленных товаров - так называемого соглашения АССА. Мы работаем над рядом секторов услуг, таких как информационные технологии, включая присоединение Украины к зоне "роуминг как дома", сектора финансовых услуг, включая перспективы присоединения Украины к единой европейской платежной зоне и тому подобное.

Итак, эта работа продолжается, и уже понятно, что стратегический выбор сделан: будущее Украины в ЕС. И поэтому мы уже сейчас работаем над интеграцией Украины в единый рынок ЕС.

Надежда Бурбела

Надежда Бурбела