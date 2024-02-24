Издание объяснило мотивы, по которым американские власти никак не решатся ввести самые серьезные антироссийские санкции.

Власти США уклоняются от введения самых рискованных санкций против России. На это обратило внимание издание Bloomberg.

Как пишет издание, хотя 200-страничный список объектов, расположенных в РФ, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, стал самым крупным однодневным пакетом финансовых санкций с 24 февраля 2022 года. Однако не менее примечательны остаются компании и сектора, отсутствующие в обширном списке - металлургический сектор, более жесткие санкции в отношении энергетического сектора и вторичные санкции в отношении банков.

По мнению журналистов, эта осторожность отражает тот факт, что, несмотря на все разговоры президента США Джо Байдена о санкциях, его команда все еще не желает бороться с потоками доходов, отсутствие которых действительно может подорвать российскую экономику. "Они опасаются вызвать серьезные потрясения, которые могут отразиться на экономике США", - констатировали журналисты.

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Издание отметило, что возможными объектами более агрессивного подхода могут стать иностранные банки, которые помогают РФ закупать технологии и материалы, а также торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель. США также могут наложить арест на замороженные российские государственные резервы, но, как подчеркнули журналисты, все эти меры сопряжены со значительными рисками.

"Чтобы действительно повлиять на РФ, нам придется предпринять более стратегические действия, которые могут иметь пагубные последствия для глобальной экономики в целом… Нам придется начать принимать более сложные решения и смириться с последствиями, которые будут сопутствовать этим решениям", - отметил бывший сотрудник Министерства финансов и директор инициативы "Экономическое государство" в Атлантическом совете Ким Донован.

Санкции против РФ

23 февраля было обнародовано заявление президента США Джо Байдена о том, что его страна вводит против России более 500 новых санкций за ее войну против Украины и за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

А 20 февраля Евросоюз продлил на год - до 24 февраля 2025 года, ограничительные меры против РФ, введенные в связи с незаконной аннексией украинских территорий в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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