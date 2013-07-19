В ОАЭ изнасилованной норвежке дали 16 месяцев тюрьмы за добрачный секс

Поводом для обвинения стало заявление самой осужденной, которая пожаловалась в полицию на свое изнасилование, сообщает newsru.com со ссылкой на норвежский информационный сайт Views and News from Norway.

По данным прессы, норвежка приехала в Дубай в командировку. В ОАЭ ее изнасиловали, после чего девушка обратилась в полицию. Однако в полиции посчитали, что она вступила в сексуальные отношения добровольно, а потому является преступницей по законам ислама.

У нее отобрали документы и передали ее под суд.

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Несколько дней после своего ареста в марте иностранка даже не могла воспользоваться телефоном. Впоследствии родственники обвиняемой через норвежское консульство добились изменения меры пресечения на домашний арест. До вынесения на этой неделе приговора девушка находилась под опекой норвежской Церкви моряков.

В итоге норвежке инкриминировали не только добрачный секс, но также употребление алкоголя и лжесвидетельство.

Возможно, ей придется провести в тюрьме ОАЭ весь срок заключения, так как у этого арабского королевства нет с Норвегией договора об обмене преступниками. В настоящий момент осужденная пытается обжаловать приговор.

Примечательно, что насильник получил меньшее наказание - 1 год и 1 месяц лишения свободы.