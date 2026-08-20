4 вещи, которые умеет дешевый Android-смартфон за $200, но не умеет iPhone

Речь идет не о производительности или качестве камер, а именно о функциях, которые делают повседневное использование смартфона удобнее.

Смартфоны на Android давно перестали быть исключительно бюджетной альтернативой дорогим устройствам Apple. Даже модели стоимостью до 200 долларов предлагают набор возможностей, которые по-прежнему недоступны на iPhone.

Эксперты MakeUseOf нашли 4 функции дешевого Android, которых до сих пор нет в айфоне. Разумеется, речь не о производительности или качестве камер, а именно о фичах, которые делают повседневное использование смартфона удобнее.

Одна кнопка "Назад", которая работает везде

Навигация в iOS часто превращается в угадайку, поскольку действие "Назад" во многом зависит от разработчиков конкретного приложения. Свайп с левого края экрана надежно работает в нативных приложениях вроде Safari или Apple Notes, но в Instagram, YouTube и других сторонних приложениях он может не сработать.

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В такой ситуации приходится тянуться пальцем к левому верхнему углу экрана и искать маленькую стрелку или кнопку закрытия, которая может находиться в совершенно неожиданном месте.

В Android жест возврата является системной функцией. Достаточно провести пальцем от любого края экрана к центру – слева или справа – и смартфон выполнит одно и то же действие. Жест работает в сторонних приложениях, подменю и полноэкранных режимах.

Для бюджетных смартфонов с крупными экранами примерно 6,6 дюйма это особенно удобно: пользоваться устройством можно как правой, так и левой рукой, не меняя постоянно положение ладони.

Два приложения одновременно на одном экране

Даже самый дорогой iPhone с огромным 6,9-дюймовым экраном по-прежнему показывает только одно приложение за раз. Если нужно посчитать расходы, просматривая счета в PDF или перенести данные из банковской выписки в таблицу, приходится постоянно переключаться между программами.

На iPad Apple уже давно поддерживает разделение экрана, но на iPhone многозадачность по-прежнему ограничивается переключением между приложениями.

На Android можно разместить, например, YouTube в верхней части экрана, а программу для заметок – в нижней. Так удобно смотреть обучающее видео и одновременно записывать информацию. Другой вариант – оставить Google Maps на экране и параллельно переписываться с человеком.

При этом для такой функции не нужен дорогой процессор или большой объем оперативной памяти. Даже бюджетные телефоны базового класса с 4 ГБ ОЗУ способны одновременно запускать два приложения.

Отдельная регулировка громкости для разных звуков

На iPhone нажатие кнопок громкости меняет уровень звука в зависимости от того, что именно воспроизводится прямо сейчас – мультимедиа или звонок. В то же время уведомления и другие системные звуки iOS завязаны на общий уровень.

В итоге, повышая громкость, чтобы не пропустить телефонный звонок, пользователь одновременно делает громче и все уведомления из мессенджеров. Если же уменьшить громкость перед встречей или совещанием, позже можно случайно пропустить важный вызов.

В Android для разных типов звуков предусмотрены отдельные ползунки. После нажатия кнопки громкости достаточно открыть расширенное меню, где можно отдельно настроить громкость мультимедиа, звонков, уведомлений и даже будильника.

Например, уведомления можно полностью отключить, громкость звонка оставить максимальной, а звук подкаста установить на средний уровень. Такая возможность доступна на Android уже много лет и встречается на телефонах в любом ценовом классе.

Установка приложений не только из официальных магазинов

Еще одно заметное преимущество Android – возможность устанавливать приложения из сторонних источников. Если разработчик разместил программу на собственном сайте, пользователь может скачать установочный APK-файл и установить его на смартфон.

На iPhone приложения в основном должны распространяться через App Store. Если Apple удаляет программу из магазина, пользователь зачастую не может просто скачать ее с сайта разработчика и установить вручную. В странах ЕС компания разрешила альтернативные магазины приложений, но за пределами этого региона App Store по-прежнему остается основным способом установки программ.

Android в этом отношении значительно свободнее. Например, есть каталоги вроде F-Droid с тысячами приложений с открытым исходным кодом, которых может не быть в Google Play. Кроме того, владелец может самостоятельно установить более старую версию программы, если последнее обновление оказалось неудачным.

Современные Android-флагманы все чаще превосходят iPhone по отдельным техническим параметрам – будь то производительность, частота обновления экрана или емкость батареи. Журналисты назвали четыре Android-смартфона, которые лучше iPhone 17 Pro.

Новое исследование показало важное преимущество Android-смартфонов перед iPhone. Оказалось, что Android-фоны обеспечивают лучшую защиту от мошеннических звонков и спама в SMS, особенно если это устройства Google.

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