Российский дрон приплыл в Румынию: Бухарест обвинил Москву в провокациях

Для его уничтожения поднялись два румынских истребителя F-16.

Румынские военные уничтожили российский беспилотный катер в Черном море. Об этом сообщил в Facebook президент Румынии Никушор Дан.

Он поблагодарил Вооруженные силы Румынии и пилотов двух румынских истребителей F-16 за успешную операцию по уничтожению морского беспилотника вблизи платформы Neptun Deep в Черном море.

По его словам, за ограниченное время было сделано все для того, чтобы не пострадали люди, работающие на платформе, а также была обеспечена безопасность критически важной инфраструктуры от потенциальной угрозы.

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"Я решительно осуждаю эскалацию таких безответственных действий со стороны Российской Федерации. Мы и впредь будем сохранять бдительность вместе с нашими союзниками по НАТО, чтобы защитить себя и противодействовать таким провокациям", – подчеркнул Дан.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что 20 августа два самолета F-16 уничтожили небольшой морской дрон, находившийся в экономической зоне Румынии, вблизи платформы, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы.

"Один из самолетов атаковал цель и открыл огонь из бортовой пушки, цель была уничтожена", – говорится в сообщении.

Российские дроны в Румынии

Как сообщал УНИАН, 14 августа в Румынии, в нескольких километрах от границы с Украиной, упал беспилотник, который до этого некоторое время летел над территорией страны.

Министерство национальной обороны Румынии тогда сообщило, что падение беспилотника произошло в районе Лункавица, уезд Тулча. Это примерно в пяти километрах от границы с Украиной.

В министерстве отмечали, что воздушная цель не была обнаружена системами радиолокационного наблюдения, поскольку она летела на очень низкой высоте.

При этом сообщалось, что беспилотник разбился в лесистой местности. Её обследовала команда Министерства национальной обороны с помощью вертолёта IAR PUMA 330 SOCAT. Падение не привело к жертвам. Однако местные СМИ писали, что на место выезжали пожарные бригады, поскольку там возник пожар.

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