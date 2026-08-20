Киев готовил вторую 'Паутину' против аэропортов Москвы, но план остановили, – The Atlantic

В отношении этого плана существуют серьезные опасения из-за потенциального риска гибели мирных жителей.

В начале 2026 года украинское руководство рассматривало возможность проведения масштабной операции с применением дронов с искусственным интеллектом для блокирования работы московских аэропортов. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на осведомлённых собеседников.

Операция, получившая кодовое название M&Ms (Эм-эм-демс), предполагала атаки дронов на аэропорты в Москве и вблизи российской столицы. Расчет был на то, что массированные удары заставят международные авиакомпании прекратить полеты в Россию.

Как рассказывает автор материала, когда украинские чиновники представили замысел Владимиру Зеленскому зимой, президент выразил серьезные опасения. Его, в частности, беспокоил риск поражения гражданского самолета и гибели пассажиров или членов экипажа. В то же время из-за стремления оказать дополнительное давление на Россию Зеленский, по словам источников, разрешил продолжить подготовку операции.

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В публикации отмечается, что речь шла не просто об обычных атаках дронами. План предусматривал использование автономных аппаратов, способных самостоятельно находить цели с помощью систем искусственного интеллекта. Автор объясняет, что такая технология позволяет дрону сопоставлять изображения местности с предварительно загруженными картами и фотографиями цели, после чего самостоятельно принимать решение о нанесении удара.

По оценке одного из собеседников, для преодоления российской противовоздушной обороны операция могла потребовать до 1000 дронов за одну ночь. Именно значительное количество небольших и относительно дешёвых аппаратов стало причиной появления названия M&Ms, отсылающего к известным конфеткам-драже. Издание отмечает, что масштаб замысла был значительным, но не беспрецедентным для нынешней войны.

Главной целью операции должно было стать не только физическое повреждение авиационной инфраструктуры. "Идея заключается в том, чтобы закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов на длительный период", – цитирует The Atlantic одного из участников подготовки плана.

Издание отмечает, что приостановка работы московских аэропортов могла бы напрямую повлиять на российских чиновников, олигархов и других состоятельных сторонников Владимира Путина.

"Люди из элиты могли бы прийти к Путину и сказать: у нас здесь проблема", – рассказывает источник издания. Предполагалось, что такое давление в сочетании с экономическими и социальными последствиями войны могло бы подтолкнуть российское руководство к переговорам.

В то же время реализация замысла была сопряжена с серьезными юридическими и моральными рисками. The Atlantic отмечает, что применение автономных систем, самостоятельно выбирающих и поражающих цели, остается предметом острых дискуссий относительно соответствия законам войны. Особое беспокойство вызывает возможность ошибочного распознавания цели.

Подготовка M&Ms, по данным двух источников, была остановлена в июле после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова, который, по словам собеседников, был одним из главных архитекторов этого замысла. Он занимался развитием украинской программы военных дронов, формированием команды программистов для системы ИИ и поиском европейского финансирования.

После назначения нового министра обороны Евгения Хмары будущее операции остается неопределенным. Один из собеседников The Atlantic предположил, что проект можно возобновить, однако для этого понадобится новая команда и около трех месяцев работы.

Война в Украине: последние новости

Как писало УНИАН, украинские удары на большие расстояния по территории России создают экономические и военные проблемы, но пока не снижают поддержку войны среди населения, которая остается выше 72%.

Основная стратегическая цель Киева заключается в подрыве российской экономики: удары по НПЗ, складам и экспорту нефти уже привели к экономическим проблемам. В то же время Кремль может использовать жертвы среди гражданского населения для усиления пропаганды и оправдания новой мобилизации, что потенциально укрепляет позиции Путина.

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