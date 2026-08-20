Свежее обновление Windows 11 'ломает' игры и вызывает перезагрузки: что делать

Microsoft уже разбирается в ситуации, но когда выпустит исправление – неизвестно.

Пользователи Windows 11 пожаловались на вылеты в играх и внезапные перезагрузки компьютера после установки нового обновления. Проблема затронула версии 24H2 и 25H2, если система обновилась до KB5121003 и перешла на сборки 26100.9168 или 26200.9168.

Microsoft уже подтвердила проблемы как минимум в трех играх: ARC Raiders, MARVEL Tōkon и The Finals. Игры могут зависать, закрываться без предупреждения и выбивать ошибки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Некоторые пользователи сообщают о внезапной перезагрузке ПК во время игры.

По одной из версий, проблема может быть связана с ужесточением проверки дескрипторов ядра в новой версии Windows: эта функция улучшает защиту системы, однако ломает игры и приложения, созданные с учетом более "мягких" правил. Разработчики просят пострадавших отправлять телеметрию через Центр отзывов.

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Технически проблемное обновление можно удалить, после чего игры должны снова заработать. Однако делать это не советуют: в этом месяце Microsoft закрыла более 500 уязвимостей (CVE), сделав обновление одним из крупнейших по части безопасности в истории Windows.

Проблемы после установки апдейта KB5121003 затрагивают не только игры. Пользователи также сообщают о сбоях в работе Microsoft Teams и Outlook. Microsoft уже запустила расследование и должна выпустить исправление после установления точной причины.

Ранее в Windows 11 появилась функция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит фестиваль украинских игр. В рамках акции стоимость на игры начинается от 49 грн.

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