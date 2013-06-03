ООН: 99% египтянок становились жертвами сексуальных домогательств

По данным отчета, 99,3% египтянок сталкивались с сексуальными домогательствами, сообщает newsru.co.il.

При этом 50% опрошенных женщин убеждены, что после свержения президента Хусни Мубарака ситуация ухудшилась. Эту точку зрения разделяют и 58% мужчин. 44% женщин не считают, что за два года, прошедших после победы "финиковой революции", положение как-либо изменилось.

Исламисты утверждают, что вина за сексуальные домогательства лежит на самих жертвах, которые провокативно одеваются или ведут себя неподобающим образом. Однако 67% опрошенных женщин заявили, что домогательства угрожают им независимо от одежды, поведения и красоты.

Чаще всего нападения происходят на улицах и в общественном транспорте. Эти места даже опасней, чем пляжи и пустыри. 49% опрошенных сообщили, что ежедневно сталкиваются с домогательствами, 68% - что подвергались им как в светлое, так и темное время суток.

Самая распространенная форма домогательств - свист или непристойные замечания. Затем идут похотливые взгляды, преследование по телефону, непристойные анекдоты. 60% женщин заявили, что нападавшие их касались, 29% - что мужчины демонстрировали им интимные части тела.

48% опрошенных сообщили, что относятся к домогательствам безразлично. 44% признались, что боятся выходить на улицу. Они отмечают, что окружающие либо не замечают нападений, либо игнорируют их.

По данным полиции нравов, в 2012 году было зафиксировано почти 9.500 случаев домогательств, 329 попыток изнасилования и 112 изнасилований. Однако правозащитники утверждают, что многие жертвы преступлений боятся обращаться в полицию.

Это подтверждает и исследование. Жалобу подали всего 19% жертв. При этом участники опроса признают, что почти в 50% случаев полицейские пресекали нападение, а в 21% - задерживали нападавшего. Однако в 20% случаев стражи порядка смеялись над жертвой или сами домогались ее.