Швейцарский турист сел на год в тюрьму на Бали за насмешки над священным праздником

Туристам не стоит нарушать правила на Бали.

Суд на индонезийском курортном острове Бали 20 августа 2026 года приговорил швейцарского туриста к одному году тюремного заключения за пренебрежение местными традициями.

Как пишет Associated Press, 26-летнего Луциана Андрина Зграггена судили за то, что он хвастался в своих социальных сетях тем, что нарушил правила поведения в священный для местных День молчания, также известный как А.

"Действия подсудимого оскорбили балийцев, задели их веру и вызвали общественное негодование. Подсудимый должен понести ответственность за свои действия", – заявил председательствующий судья Чокорда Путра Буди Пастима.

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Как именно швейцарец разгневал жителей Бали

Ежегодно в День молчания, который обычно выпадает на март, все люди на Бали обязаны проводить 24 часа в полной тишине (с 06:00 утра одного дня до 06:00 утра следующего). В этот период им запрещается выходить на улицы, за исключением экстренных случаев. В итоге пляжи и улицы острова пустуют, аэропорт закрывается, а интернет отключается. Ограничения распространяются как на местных, так и туристов, независимо от религии или национальности. Выходить на улицу могут только социальные патрули, следяющие за соблюдениям запретов.

Окружной суд Денпасара установил, что Зграгген хвастался в Instagram тем, что он нарушил ограничения даже после того, как персонал виллы, где он проживал, сообщил ему об правилах поведения в этот день.

В видеороликах парень улыбался на камеру и описывал прогулку к пляжу во время празднования, при этом назвав традицию "сумасшедшей" и использовав нецензурное выражение.

Посты широко распространились в соцсетях, вызвав осуждение со стороны жителей Бали, которые сочли их неуважительными. Власти выследили его и арестовали прямо на вилле в популярном туристическом районе.

Во время судебного процесса Зграгген заявил, что не хотел оскорблять индуистский праздник или балийский народ. Также он попытался оправдаться, что опубликовал вышеупомянутые посты, будучи голодным и расстроенным тем, что он нигде не смог достать еду. При этом парень добавил, что не до конца понимал масштабы ограничений.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай задержаний иностранных и внутренних туристов за выход на улицу во время Ньепи – ранее похожий случай произошел с американским туристом. Однако до этого подобные дела, как правило, разрешались без судебного преследования.

Другие ограничения для туристов на Бали

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам на Бали пригорозили 20 годами тюрьмы за нарушение новых миграционных правил.

Также отдыхающих на Бали обязали всегда носить с собой паспорта.

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