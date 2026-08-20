В Минобороны объяснили, как Хмара смог уволиться с военной службы

В Министерстве обороны Украины разъяснили положения законодательства, касающиеся генералов и адмиралов.

Спекуляции вокруг причин увольнения с военной службы новоназначенного министра обороны Евгения Хмары, для которого Зеленский обозначил главную задачу, якобы из-за решения военно-медицинской комиссии, не соответствуют действительности.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает "Укринформ". Там отметили, что Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Ведь Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо.

Так, добавили в Минобороны, Хмара был уволен с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе".

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"Эта норма касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатной должности, находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы", - пояснили в МОУ.

Кроме того, в министерстве добавили, что Хмара "прошел ВЛК по строгой шкале для спецподразделения СБУ и полностью годен к военной службе.

"Поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВЛК - ложь", - отметили там.

Назначение Хмары

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что привело к отставке всего правительства. До отставки правительства Министерство обороны возглавлял Михаил Федоров. 19 августа ВР поддержала назначение Хмары на эту должность.

В тот день в парламенте Хмара сообщил, что он уже является гражданским лицом. Ведь согласно законодательству Украины, министром обороны должен быть гражданский человек. Он также добавил, что "уволен с военной службы в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава".

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