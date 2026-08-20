Почему Путин не хочет сейчас мирных переговоров: Кислица назвал главную причину

Минимум до середины марта российского диктатора за стол переговоров не усадить, считают в Офисе президента.

Российский диктатор Владимир Путин не хочет сейчас вести переговоры о прекращении войны, а с наступлением холодов не захочет еще больше, поскольку считает, что украинцы не смогут пережить зиму.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица. "У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", – пояснил Кислица.

Он добавил, что Украина все равно ищет, в том числе, и дипломатические пути прекращения войны.

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"Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются навязать в разных столицах мнение, что именно украинцы не хотят положить конец войне и стремятся к эскалации", – пояснил чиновник и добавил, что на этом фоне прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно.

Кроме того, Кислица подчеркнул важность визита вашингтонских переговорщиков в Киев, который откладывался уже несколько раз.

В целом же, по словам чиновника, в последнее время американо-украинский диалог велся достаточно активно.

По крайней мере, последние 2,5 месяца были очень активными, так как у президента состоялись очень плодотворные беседы – как дистанционные, так и офлайн – с президентом США. Это был и телефонный разговор 14 июня, затем 4 июля, позже очень плодотворная беседа – и двусторонняя, и с участием президента Макрона – во время саммита G7 в Эвиане. И там, в закрытом формате, Трамп говорил очень важные вещи – я просто не могу на них ссылаться. Затем была очень важная встреча в Анкаре", – перечислил представитель Офиса президента.

Он высказал мнение, что "атмосфера и уровень взаимопонимания между Украиной и США… в период с июня по август были беспрецедентными".

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает заявлять о готовности к дипломатическому урегулированию. 12 августа Украина передала американским переговорщикам предложения по завершению войны.

3 августа Украина предложила России перемирие сразу по нескольким направлениям – на фронте, в воздухе и в энергетике. Но согласия со стороны РФ не последовало.

Кремль продолжает отвергать предложения о прекращении огня. Аналитики ISW считают, что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну на условиях, не предусматривающих удовлетворения ее максималистских требований, то есть капитуляции Украины.

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