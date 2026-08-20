Екатерина Жирий

Курс гривни к евро установлен на уровне 52,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 52,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня – 52,04 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,60/44,63 грн/долл., а к евро – 52,12/52,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 августа снизился на 4 копейки и составил 44,99 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,52 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне вырос на 25 копеек и составил 52,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,69 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,85 гривни за доллар, а курс евро подорожал сразу на 45 копеек и составил 52,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,55 гривни за единицу иностранной валюты.

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