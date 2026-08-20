Цены на нефть выросли до трёхнедельного максимума: сколько стоит баррель

Цены растут пятый день подряд на фоне тупиковой ситуации в конфликте вокруг Ирана.

Цены на нефть в четверг, 20 августа, выросли до самого высокого уровня за три недели. Причиной стали опасения, что затягивание конфликта вокруг Ирана продолжит нарушать поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 2,44 долл., или на 2,7%, до 94,06 долл. за баррель по состоянию на 11:58 по киевскому времени.

Американская нефть марки WTI с поставкой в сентябре подорожала на 1,84 долл. – до 87,67 долл. за баррель. Более активный октябрьский контракт WTI вырос на 2,41 долл., или на 2,9%, до 86,80 долл.

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Оба эталонных сорта нефти поднялись до максимальных отметок с 24 июля и растут пятый торговый день подряд.

"Цены на нефть остаются высокими, поскольку рынок поддерживается эпизодическими атаками на Ближнем Востоке, но без значительной эскалации конфликта ему не хватает нового импульса. Рынок, вероятно, сохранит постепенный восходящий тренд, учитывая неопределенность в отношении мирных переговоров и напряженность между Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Ираном", – отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Ираном не ведутся, а Ормузский пролив открыт. В Иране же утверждали, что пролив остается закрытым.

До начала войны, разразившейся 28 февраля ударами США и Израиля по Ирану, через пролив проходили поставки, составлявшие примерно одну пятую мирового потребления. Нынешние объемы значительно ниже довоенного уровня.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

CNN сообщило, что Иран утратил контроль над частью Ормузского пролива. В частности, 80% всех судов, прошедших через пролив, следовали по Оманскому маршруту. Такой маршрут официально разрешен ООН, но против него активно выступает Иран.

20 августа издание Axios сообщило, что американские военные организовали морской коридор для прохода судов через Ормузский пролив. По информации источников, по этому секретному коридору ежедневно транспортируются миллионы баррелей нефти.

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