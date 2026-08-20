Sense Bank продадут: премьер сказал, куда пойдут полученные средства

После скандала правительство поспешит избавиться от этого актива.

Министерство финансов получило задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, отметив, что к процессу привлечен международный инвестиционный консультант.

"Это поможет обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса", – считает он.

По словам Корецкого, параллельно Минфин совместно с Нацбанком "должны решить все накопившиеся проблемы в этом финансовом учреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление".

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"Будет очень символично, если средства от продажи национализированных российских активов, таких как Sense Bank, пойдут на поддержку Сил обороны и обеспечение их нужд", – сказал премьер.

Скандал вокруг Sense Bank

Напомним, что продолжается операция НАБУ и САП "Форест Гамп". Правоохранители заявили, что через Sense Bank были легализованы средства на залог за фигуранта дела "Мидас", вероятно, экс-министра энергетики Германа Галущенко. В состав преступной группы входили, как утверждается, заместитель главы Офиса президента, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка.

После этого Нацбанк признал председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладишенко несоответствующим требованиям независимости. Нацбанк требует от правительства прекратить его полномочия и избрать нового члена наблюдательного совета.

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