Стоит ли покупать iPhone 15 в 2026 году: эксперты нашли более выгодную модель

Сейчас за примерно те же деньги можно купить iPhone 17e, который превосходит модель 2023 года практически по всем важным параметрам.

iPhone 15 все еще можно купить новым спустя почти три года после выхода, но в 2026 году его покупка уже не выглядит столь привлекательной. Эксперты Engadget сравнили старый айфон с новым iPhone 17e и пришли к выводу, что разница в цене слишком мала, чтобы выбирать старую модель.

iPhone 15 вышел в сентябре 2023 года. За это время смартфон успел заметно "устареть" на фоне новых поколений iPhone, хотя Apple продолжает выпускать для него обновления. К тому же, будущая iOS 27 будет поддерживать даже iPhone 11, поэтому с программной точки зрения iPhone 15 не потеряет актуальность и после 2030 года.

Главная проблема заключается не в обновлениях, а в соотношении цены и возможностей. Восстановленный iPhone 15 в идеальном состоянии сегодня можно найти примерно за $540, тогда как новый iPhone 17e стоит $600. При этом между смартфонами больше двух лет разницы, а более новая модель выигрывает практически по всем характеристикам.

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Например, iPhone 17e сразу предлагает 256 Гбайт памяти, тогда как базовый iPhone 15 изначально оснащался накопителем 128 ГБ. Поэтому за версию на 256 ГБ придется еще доплатить до $100.

Другой момент – поддержка искусственного интеллекта. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max стали первыми смартфонами Apple с функциями Apple Intelligence, однако обычный iPhone 15 их не получил. Причина заключается в чипе A16: его возможностей недостаточно для работы Apple Intelligence, в отличие от более мощного A17 Pro в моделях Pro. В iPhone 17e используется еще более новое железо, поэтому он также поддерживает Apple Intelligence.

Разница заметна и в аккумуляторе: 3349 мАч у iPhone 15 против 4005 мАч у iPhone 17e, что в реальном времени составляет 1-1.5 часов разницы при активном использовании экрана. При этом мощность проводной зарядки у обеих моделей составляет 20 Вт.

Еще один важный плюс – ОЗУ. iPhone 17e получил 8 ГБ оперативной памяти против 6 ГБ у iPhone 15. Это дает ему преимущество при многозадачности и выполнении ресурсоемких задач, включая игры.

Ну и напоследок, iPhone 17e немного легче, а его корпус защищает Ceramic Shield 2 – более современное и прочное покрытие по сравнению с Ceramic Shield в iPhone 15.

В чем iPhone 15 все еще лучше

У старого телефона Apple все же есть несколько преимуществ, которые могут оказаться важными для некоторых пользователей. Прежде всего, экран iPhone 15 заметно ярче. Его максимальная яркость достигает 2000 нит против 1200 нит у iPhone 17e. Поэтому iPhone 15 будет удобнее использовать под ярким солнцем или в других условиях с интенсивным освещением.

Разрешение экрана у iPhone 15 также немного выше – 2556 × 1179 пикселей против 2532 × 1170 у iPhone 17e. Впрочем, разницу между ними в реальном использовании заметить сложно.

Еще одно преимущество – камера. iPhone 15 оборудован двойной основной камерой, тогда как 17e только один основной сенсор. При этом разрешение основной и фронтальной камер у обеих моделей одинаковое.

Наконец, iPhone 15 получил современный вырез Dynamic Island, тогда как в iPhone 17e Apple вернулась к привычной челке в верхней части экрана.

Таким образом, iPhone 15 все еще остается хорошим смартфоном, но его цена должна быть существенно ниже стоимости iPhone 17e, чтобы покупка имела смысл.

Если iPhone 15 удастся найти с большой скидкой, он может стать неплохим вариантом для тех, кто хочет недорогой iPhone. Но при разнице в цене около $60–100 более новый iPhone 17e выглядит значительно выгоднее.

Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября – по слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей и не будет выпускать базовый iPhone 18 до весны 2027. Вместе с Pro-моделями iPhone 18 ожидается релиз первого складного смартфона iPhone Ultra.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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