Английский в детсадах станет обязательным с сентября: в Минобразования раскрыли детали

Более 75 % детских садов уже готовы предоставлять услуги по изучению этого языка.

С сентября в детских садах Украины английский язык станет обязательным для детей в возрасте 5–6 лет. Об этом во время брифинга рассказала Анастасия Коновалова, заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования, сообщает "РБК-Украина".

По её словам, чуть более 75% учреждений дошкольного образования уже готовы к внедрению английского языка. Часть воспитателей уже имеет соответствующие дипломы и сможет проводить занятия самостоятельно.

Кроме того, закон позволяет привлекать к преподаванию английского языка частные школы, физических лиц-предпринимателей, а также учителей английского языка из учреждений общего среднего образования.

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В то же время, если в общине нет необходимых педагогов, занятия могут проводиться дистанционно. В таком случае воспитатель остается с детьми в группе, а преподаватель английского подключается онлайн.

"Однако подчеркну, что задача дошкольного образования заключается не в том, чтобы ребенок свободно владел английским. Первоочередная цель – заинтересовать её языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребёнок сможет опираться в школе", – пояснила представительница министерства.

Места в детских садах Киева

Как сообщал УНИАН, на Портале услуг Киева родители смогут видеть очередь в детские сады. В частности, это позволяет узнать, сколько заявлений уже подано в каждый детский сад, в какие группы и сколько там есть свободных мест.

Ранее же родители могли видеть только свое место в очереди в выбранное учреждение. То есть не было полного представления о перспективах зачисления, поскольку группы в детских садах комплектуются отдельно в зависимости от возраста детей – ясельные, младшие, средние и старшие.

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