Лишняя роскошь: власти Берлина приказали убрать душ из частной квартиры

Дополнительные удобства могут повысить стоимость аренды, заявляют чиновники.

В Берлине местные власти обязали владельца квартиры демонтировать душевую кабину, объяснив это заботой о малоимущих арендаторах. Об этом пишет dw.com.

Речь идет о жилье в районе Кройцберг с социальным жильем, где действует специальный правовой режим: чиновники могут ограничивать дорогостоящие ремонты и другие изменения в частных домах, способные повысить стоимость аренды.

43-летний Каспер И. проживал в квартире уже около 10 лет. Поскольку в квартире установлена укороченная ванна, в которой невозможно ни нормально полежать, ни нормально принять душ, владелица квартиры установила в ней душевую кабину.

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Проблемы возникли после того, как владелица решила официально зарегистрировать произведённые изменения. Районная администрация заявила, что душевую кабину необходимо демонтировать, поскольку такая модернизация якобы противоречит правилам, призванным не допустить повышения ставок аренды жилья.

Автор публикации объясняет, что в таких районах могут не согласовать установку камина или теплого пола, обустройство дополнительной ванны или душа, а тем более объединение нескольких небольших квартир в одно большое жилье. Кроме того, жилые помещения нельзя без соответствующего разрешения превращать в коммерческие.

В случае с квартирой Каспера И. разрешение на установку душа в свое время получено не было. Поэтому, когда спустя годы чиновники узнали о модернизации, они приказали демонтировать душевую кабину. По словам Каспера, сначала он воспринял полученное письмо как ошибку или даже шутку.

Жилец квартиры пытался обжаловать решение. Он предлагал чиновникам сосредоточиться на строительстве новых квартир, что могло бы сделать жилье в Берлине более доступным, вместо того чтобы заставлять людей отказываться от уже имеющихся удобств. Однако убедить районные власти не удалось.

В итоге душевую кабину демонтировала специальная компания, а расходы на работы возложили на владелицу квартиры. По данным публикации, демонтаж длился около шести дней.

Сам Каспер назвал ситуацию абсурдной. "Где и как мне утром ходить в туалет или принимать душ – не должен решать кто-то в районной администрации. Это абсурд!" – цитирует его издание.

При этом после демонтажа стоимость проживания для арендатора не изменилась. Квартира по-прежнему стоит 970 евро в месяц вместе с коммунальными платежами. Таким образом, жилец фактически лишился отдельной душевой кабины, но не получил никакой компенсации в виде снижения арендной платы.

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