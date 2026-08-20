Россия ударила по складам 'Фора', Varus и известного бренда косметики

Украинцев предупредили о временных перебоях в поставках некоторых товаров.

В результате атаки российских оккупантов 20 августа был поражен склад торговой сети "Фора" под Борисполем, который работал всего неделю, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Сегодня Россия снова атаковала нашу логистику. Пострадал склад "Фора" в Мартусовке в Киевской области, где хранилась свежая продукция. Этот склад мы начали использовать только на прошлой неделе – после предыдущей атаки на нашу логистическую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В сети сообщают, что люди не пострадали. "Фора" обещает продолжить деятельность и перестроить логистику поставок.

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В результате вражеского ракетного удара также пострадало складское помещение логистического партнера сети Varus, расположенное в Борисполе, заявляют в компании.

"В частности, в нем хранилась часть товарных запасов сети. Из-за этого в отдельных магазинах возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров", – предупреждают в Varus.

В настоящее время в компании оценивают убытки, однако обещают продолжить работу всех магазинов в штатном режиме.

Из-за атаки страны-агрессорки пострадал и склад официального представителя французского косметического бренда Yves Rocher в Украине. Статус заказов пока под вопросом, ассортимент на полках может быть ограничен.

"Склад, где мы храним продукцию, существенно поврежден. В настоящее время мы временно приостанавливаем прием онлайн-заказов и работаем над восстановлением. Что касается уже оформленных заказов – мы проинформируем о статусе после оценки последствий. Наши бутики продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен", – говорится в сообщении.

Дефицит товаров в Украине – главные новости

19 августа председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ряд крупных компаний, в частности продуктовые сети "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки работы.

20 августа министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил, что после целенаправленных атак врага ситуация в продуктовых сетях действительно сложная. Однако дефицита товаров нет – возможны лишь краткосрочные перебои с их поставками на полки магазинов.

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