В Киеве горит бизнес-центр после падения обломков дрона, – Кличко

Россия "терроризировала" Киев всю ночь и продолжает это делать в течение дня.

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что к месту пожара направляются все экстренные службы.

Как сообщили в КГВА, по предварительной информации, в Голосеевском районе пострадали 2 человека. Также спасатели обнаружили на месте одного погибшего.

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Сегодня Россия всю ночь наносила удары с воздуха по Киеву и области. В результате вражеской атаки погибли 15 человек, ещё 39 человек пострадали, 12 человек удалось спасти.

Днём вражеская атака продолжается. С 9 часов утра в Киеве уже четыре раза звучала воздушная тревога.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что полиция Киева продолжает фиксировать последствия вражеского комбинированного обстрела столицы

Вблизи мест попаданий в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах работают мобильные полицейские пункты. На данный момент по городу принято более 310 заявлений о повреждении имущества.

В ГСЧС сообщили, что на месте обстрела со стороны РФ в Соломенском районе столицы спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные работы в поврежденном девятиэтажном здании и рядом расположенных домах

Работает тяжелая инженерная техника для демонтажа поврежденных плит перекрытия многоэтажного дома с целью их последующего вывоза.

Также специалисты ГСЧС срезают аварийные конструкции с фасада зданий для обеспечения безопасности на месте работ.

Российская атака на Киев

Как сообщал УНИАН, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что особенностью массированной атаки в ночь на 20 августа стало то, что Россия атаковала столицу практически со всех возможных направлений.

По его словам, летело практически всё: баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты, все виды крылатых ракет, обычные "Шахеды", реактивные "Шахеды", даже "Бандероли". Если посмотреть на карту, то фактически Киев атаковали со всех возможных направлений. Единственное, что из Крыма в основном запускали по Одессе и нашим южным областям. А в целом основной удар по Киеву наносили со всех сторон.

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