Китай хочет заменить генералов искусственным интеллектом, и это рецепт катастрофы, – СМИ

После масштабных чисток командовать китайскими войсками некому, поэтому Пекин хочет опробовать ИИ-генералов.

Китайская армия всё активнее внедряет искусственный интеллект в военное управление, однако параллельно теряет опытных командиров, которых сама же официально называет незаменимыми. Об этом противоречии в статье для издания War on the Rocks пишет профессор международных отношений университета Аояма (Япония) Джехван Лим.

Автор отмечает, что в течение последних лет газета Народно-освободительной армии Китая регулярно подчеркивала: искусственный интеллект может анализировать данные, формировать варианты решений и сокращать время между получением информации и действием, но окончательное решение должно оставаться за человеком. По данным исследования Лима, количество публикаций, в которых прямо подтверждалось право командира принимать окончательное решение, выросло с 45 в 2018 году до 153 в 2025-м.

В то же время китайское военное руководство переживает масштабные кадровые чистки. 24 января 2026 года Министерство обороны КНР сообщило о расследовании в отношении заместителя председателя Центральной военной комиссии Чжан Юся и начальника Объединённого штаба Лю Чжэньли. По словам автора, после их отстранения среди шести членов комиссии, назначенных Си Цзиньпином в 2022 году, остались лишь двое – сам китайский лидер и Чжан Шэньминь, имеющий опыт работы в военной инспекции, но не командовавший войсками в полевых условиях.

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"Народно-освободительная армия настаивает на незаменимости опытных командиров именно в тот момент, когда их в ней становится всё меньше", – отмечает Лим.

Он подчеркивает, что проблема выходит за пределы Центральной военной комиссии. После отстранения Мяо Хуа в конце 2025 года Политический рабочий департамент остался под руководством заместителя. В ряде военных округов должности, которые обычно занимают генералы высшего ранга, теперь занимают генерал-лейтенанты. По одной из приведенных в материале оценок, постоянно укомплектованы лишь около пятой части ключевых должностей в китайской армии.

На этом фоне Пекин ускоряет развитие военного искусственного интеллекта. Автор ссылается на исследование, опубликованное в Foreign Affairs в марте 2026 года, согласно которому китайские военные уже активно испытывают ИИ для наведения оружия, киберопераций, слежения под водой и принятия решений. Одно из предположений исследователей заключается в том, что руководство КНР может рассматривать ИИ как способ компенсировать слабость и недостаточный опыт части офицерского корпуса.

Однако, как рассказывает Лим, именно военная пресса Китая не поддерживает идею полной замены командиров машинами. В публикациях ИИ рассматривается прежде всего как инструмент обработки информации и подготовки вариантов, тогда как ответственность за решения остается за человеком.

Отдельной проблемой является качество данных, на которых будут работать такие системы. Автор отмечает, что китайская военная пресса много пишет о рисках искажённых, неполных или сфальсифицированных данных. В то же время она практически не связывает эти риски с политическими чистками, которые могут побуждать командиров скрывать реальное положение дел.

"Чем жестче политический контроль, делающий честную отчетность опасной, тем беднее становятся данные, от которых зависит военный ИИ", – пишет автор.

По его словам, это создает замкнутый круг: офицеры, опасаясь наказания, могут завышать показатели готовности подразделений, а искусственный интеллект, который должен компенсировать ошибки людей, будет получать искаженную информацию. В итоге технология не обязательно устранит проблему, а может лишь придать ошибочным данным вид автоматически подтвержденной оценки.

"ИИ может в конечном итоге стать ставкой Си Цзиньпина: пари на то, что технологии смогут компенсировать институциональный ущерб, нанесенный его собственной системой политического контроля", – заключает Лим.

Китайская угроза

Как писал УНИАН, авантюрная война Дональда Трампа с Ираном существенно истощила запасы американских ракет, что ослабило обороноспособность США и открыло потенциальное "окно возможностей" для Китая в отношении Тайваня. Этот период нехватки вооружений может стать самым серьезным последствием кризиса, ведь он подрывает способность США сдерживать Китай.

Также мы сообщали, что Китай активно перенимает у России современные военные знания, технологии и боевой опыт, полученный в войне против Украины. С 2024 года китайские военные тренируются на полигонах РФ, изучая применение дронов, ведение боев в городских условиях и другие тактики. Усиление такого сотрудничества может дать Китаю преимущество в возможном конфликте вокруг Тайваня.

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