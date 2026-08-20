Ради F-35: какое российское вооружение Турция может уничтожить, чтобы получить истребители

В 2017 году страна приобрела у России ЗРК С-400 за 2,5 млрд долларов.

Турция пытается избавиться от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которые она купила у России 9 лет назад, чтобы вернуться к программе F-35, которую для нее закрыли именно из-за покупки этих ЗРК.

Как сообщает военный портал Defense Express, Турция была исключена из этой программы в 2019 году, хотя и успела оплатить шесть истребителей. Причиной этого стала скандальная закупка страной в конце 2017 года у России четырёх батарей (двух полковых комплектов) ЗРК С-400 с запасом ракет на общую сумму $2,5 млрд.

Впрочем, в последнее время Турция активно пытается избавиться от этих ЗРК, чтобы вернуться в программу F-35 и получить истребители 5-го поколения.

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Отмечается, что переговоры Турции с США о разрешении на закупку 40 истребителей F-35 и ещё 40 F-16 начались ещё осенью 2025 года. "Очевидно, основным требованием США в переговорах будет то, чтобы Турция избавилась от своих С-400", – отмечают аналитики.

С тех пор уже было много различных вариантов относительно того, куда Турция могла бы деть свои С-400. В частности, уже появлялась информация о возможной продаже этих С-400 в Южную Корею, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Египет.

Кроме того, звучала информация и о варианте с возможной продажей С-400 обратно в Россию, где они могли бы усилить российскую оккупационную армию, или снова пойти на экспорт, например, в Индию.

Что происходит сейчас

В настоящее время, отмечают аналитики, появилась информация о том, что Турция может просто уничтожить все свои С-400, если так и не найдет покупателей на эти комплексы, чтобы в конечном итоге получить разрешение на закупку американских истребителей.

В то же время в Defense Express считают, что такой вариант выглядит не слишком реалистично. "Вряд ли Турция пойдет на то, чтобы выбросить на свалку все свои С-400, которым сейчас меньше 7 лет и за которые еще 9 лет назад отдали немалые 2,5 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.

Да, более вероятным вариантом выглядит продажа этих четырёх батарей С-400, пусть даже за символическую сумму, какой-нибудь другой стране. И это должна быть страна, которая находится в хороших отношениях с Россией, до сих пор покупает её оружие и не рассчитывает на покупку F-35, поскольку тогда к ней будут применены те же санкции, что и к Турции в своё время.

"Однако это лишь предположение. На данный момент мы не знаем о ходе переговоров с США, а все эти попытки избавиться от С-400, о которых сейчас известно, до нас доходят лишь в виде слухов. Поэтому пока нельзя исключать ни один из этих вариантов, и даже вариант утилизации всех турецких С-400", – отметили аналитики.

Проблемы Турции с получением F-35

Как сообщалось, планы США по продаже Турции истребителейF-35 остаются в подвешенном состоянии более месяца после их объявления из-за неспособности страны избавиться от систем С-400.

Проблема заключается в требовании, предусмотренном американским законом о санкциях, согласно которому Турция должна избавиться от российских систем противовоздушной обороны, чтобы получить доступ к F-35, шесть из которых она уже оплатила, но которые пока остаются в США.

Так, обезвреживание С-400 является одним из возможных решений, которое облегчит сделку, но существует риск ещё больше разжечь напряжённость с законодателями, которые считают, что закон требует полного избавления от этой системы.

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