Археологи нашли рунический камень с загадочной надписью: расшифровали только первые слова

Если перевод вступительной фразы подтвердится экспертами, это будет указывать на то, что камень мог использоваться в качестве мемориального памятника или надгробия.

Фарерские острова, автономный архипелаг, входящий в состав Королевства Дания, расположены в Атлантическом океане, примерно на полпути между Исландией и Шотландией. Об этом сообщает All That’s Interesting.

Отмечается, что эти отдаленные острова, несмотря на свои небольшие размеры и относительно низкую плотность населения, обладают богатой средневековой историей - и это открытие только добавляет ей ценности.

Открытие было сделано на археологическом участке А-Сондум на острове Сандой в ходе исследований, проводимых Национальным музеем Фарерских островов в сотрудничестве с Орхусским университетом и Музеем Моэсгард в Дании.

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Интересно, что А-Сондум долгое время являлся важным археологическим памятником, где открытия помогли исследователям понять историю человеческих поселений на архипелаге, которая восходит к периоду до начала эпохи викингов.

Несмотря на археологическое богатство региона, Национальный музей Фарерских островов заявил, что обнаружение рунического камня на островах - редкое событие, и что этот артефакт будет важен для понимания средневековой истории архипелага.

Археологи обнаружили камень, вмурованный в пол средневекового здания, в июле. Части камня повреждены, а некоторые руны (графические знаки и буквы, использовавшиеся германскими и скандинавскими народами, начиная со II века н.э. - прим. ред.) отсутствуют или трудно расшифровать из-за естественного разрушения и эрозии на протяжении веков.

Что было написано на камне

Однако археологи Национального музея Фарерских островов предоставили предварительный перевод начала надписи на камне: "Her hvílur…", древнескандинавская фраза, означающая "Здесь лежит…" или "Здесь покоится…".

Поскольку камень плохо сохранился и поэтому его трудно расшифровать, музей обратился за помощью к специалисту по рунам. Он должен присоединиться к фарерской исследовательской группе в конце августа для изучения камня.

Важно, что если перевод вступительной фразы подтвердится экспертами, это будет указывать на то, что камень мог использоваться в качестве мемориального памятника или надгробия.

Фарерский телеканал KVF сообщил, что недавно обнаруженный камень будет подвергнут 3D-сканированию для создания его подробной цифровой модели, прежде чем поверхность подвергнется дальнейшим повреждениям.

Тем временем археологи переместили камень из А Сондума в Национальный музей Фарерских островов для изучения и защиты от воздействия окружающей среды.

Раннее христианство на Фарерских островах

Поскольку археологическая история рунических надписей на Фарерских островах относительно коротка, это открытие дает редкую возможность заглянуть в жизнь людей, которые жили и поклонялись Богу на Сандуе в средневековый период.

В здании, где был найден рунический камень, археологи также обнаружили фрагменты небольшой скульптуры, изображающей Деву Марию с младенцем Иисусом на руках, а также колу - небольшую масляную лампу. А статье сказано:

"Эти предметы, вместе с руническим камнем, указывают на то, что здание использовалось как раннехристианское место поклонения. Архитектура здания также подтверждает эту гипотезу: оно ориентировано с востока на запад, с входом с западной стороны, что является распространенной схемой для средневековых часовен в регионе".

В частности, археологи считают, что это здание было средневековой молельней, то есть небольшой комнатой или домом, предназначенным для молитвы. Подобные сооружения были обнаружены и в других районах Фарерских островов, включая молельню в Бёнхусберге на острове Микинес, Бёнхустофт в Лейрвике на острове Эйстурой и руины в Бакки в Вельбастадуре на острове Стреймой.

Хотя эти другие места предоставляют археологам полезный контекст для интерпретации недавней находки, истинное назначение недавно обнаруженного рунического камня (отмечал ли он могилу или выполнял другую религиозную функцию) остается неясным.

Новости археологии

В ходе исследования был обнаружен удивительно хорошо сохранившийся ископаемый жук возрастом 100 миллионов лет, обладающий как полностью неповрежденным светоизлучающим органом, так и структурой, ранее не встречавшейся ученым.

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