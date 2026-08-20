Удар по военному аэродрому 'Ахтубинск' в России: что поразили Силы обороны

Удар был нанесен в ночь на 20 августа.

Силы обороны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области и повредили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил военный портал "Милитарный". Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 20 августа. А Telegram-канал "Абсолютно надежный источник" опубликовал спутниковый снимок, на котором видны как минимум две точки попадания на территории военного аэродрома. Сообщается, что в результате удара поврежден фронтовой бомбардировщик Су-34, возле которого заметно разлито топливо.

В сообщении говорится, что остальную авиационную технику россияне после обстрела переместили по территории аэродрома или эвакуировали на другие базы.

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Отмечается, что анализ камуфляжа поврежденного самолета указывает на экспортную версию Су-34Э.

"Милитарный" написал, что это, скорее всего, летающая лаборатория на базе Су-34 или же грунтовое покрытие, которое наносят на новые самолеты перед покраской. Летающие лаборатории используются для испытания новых бортовых систем, авиационного вооружения и радиоэлектронного оборудования в реальных условиях полёта.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, это уже не первый удар Сил обороны по этому аэродрому. 8 июня 2024 года в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск" Украина впервые поразила самый современный российский истребитель Су-57. Тогда американское издание The War Zone опубликовало спутниковые снимки пораженного самолета, на которых были видны значительные повреждения.

Ранее спутниковые снимки обнародовало Главное управление разведки, но с одним истребителем. В ведомстве отметили, что аэродром "Ахтубинск" находится примерно в 620 километрах от линии фронта.

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