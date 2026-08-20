Некоторых потребителей освободили от ограничения электроснабжения: кому не будут выключать свет

Правительство освободило от графиков ограничения электроснабжения промышленные и коммерческие предприятия, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, таким образом были созданы дополнительные стимулы для развития распределенной генерации и увеличения импорта электроэнергии.
Отныне меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления за счет:
- электроэнергии собственного производства;
- электроэнергии от объектов распределенной генерации в пределах одного оператора систем распределения. Механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации электроэнергии и действовать в пределах территории одного оператора системы распределения. Это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, прежде всего в энергодефицитных регионах;
- импортируемой электроэнергии. Что будет способствовать увеличению импорта электроэнергии на рыночных условиях.
В Минэнерго добавили, что для эффективного применения этого механизма решение также регулирует порядок взаимодействия между "Укрэнерго", оператором системы распределения, электропоставщиками, производителями распределенной генерации и потребителями.
Удары РФ и отключения света – последние новости
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Офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат заявил, что из-за критической нехватки ракет ПВО Россия, вероятно, полностью уничтожит крупные украинские ТЭС еще до наступления морозов. Поэтому, по его словам, украинцам уже сейчас стоит подумать, где они перезимуют.