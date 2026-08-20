Германия стреляет себе в ногу расследованием подрыва 'Северных потоков', - The Times

Немецкое расследование наносит ущерб как отношениям с Киевом, так и имиджу самого немецкого правительства.

Попытка немецких правоохранительных органов наказать украинских граждан за якобы участие в подрыве российского газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года может иметь крайне негативные последствия как для отношений Берлина с Киевом, так и для репутации федерального правительства Германии. Об этом пишет британская The Times.

Издание напоминает, что в понедельник в Хорватии задержали украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Германия планирует добиться его экстрадиции. Еще один подозреваемый – Сергей Кузнецов, бывший сотрудник контрразведки СБУ, – уже находится под арестом в Германии и должен предстать перед судом примерно через два месяца. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, включающих уничтожение сооружения и нападение на гражданское имущество.

Особое внимание, отмечает The Times, привлекает формулировка немецкой прокуратуры в отношении Кузнецова. Следствие считает, что он мог действовать "по поручению государственных органов". Именно это обстоятельство потенциально может иметь наиболее серьезные последствия.

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"Если это чрезвычайно деликатное утверждение будет доказано, немецкому правительству придется объяснить, почему оно продолжает передавать стране, которая взорвала ключевой элемент его энергетической инфраструктуры, средства, примерно эквивалентные годовому бюджету его министерства транспорта", – пишет издание, имея в виду масштабную военную поддержку Украины со стороны Германии.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом именно Берлин стал крупнейшим двусторонним донором Украины в абсолютном выражении. За последние 20 месяцев Германия передала вооружений на сумму не менее 12 млрд евро, а на следующие два года пообещала ещё около 23 млрд евро.

В то же время сотрудничество между двумя странами углубляется и в сфере оборонной промышленности. Немецкие военные и представители оборонных компаний получают от Украины данные об использовании их вооружения на фронте, а также доступ к ряду украинских технологий. Среди прочего речь идет о совместных проектах в сфере беспилотников и программного обеспечения.

На этом фоне расследование роли украинского государства в подрыве "Северного потока" может стать серьёзным испытанием для отношений Берлина и Киева. Президент Владимир Зеленский и украинские власти отрицали причастность к атаке, однако, как отмечается в публикации, доказательства обратного продолжают накапливаться.

"Все это означает, что криминалистическая и чрезвычайно публичная проверка того, какую роль, если вообще, сыграло украинское государство во взрывах на "Северном потоке", будет крайне неудобной для обеих стран", – пишет автор публикации.

Издание напоминает, что Германия оказалась в иной ситуации, чем её соседи. Швеция и Дания завершили собственные расследования взрывов, не назвав публично подозреваемых. Польша же фактически заняла противоположную позицию: в прошлом году суд в Варшаве отказался экстрадировать Журавлёва в Германию, заявив, что газопровод мог быть законной целью в рамках оборонительной войны Украины.

Берлин не мог просто отказаться от расследования, поскольку его политическая система и общественное мнение требовали соблюдения юридических процедур. Теперь, отмечает издание, дело вступает в "болезненную финальную стадию", последствия которой могут отразиться не только на немецко-украинских отношениях, но и на внутренней политике Германии.

Украина и Германия: последние новости

Как писал УНИАН, Германия предупредила своих граждан о возможном усилении российских атак на украинские города во время Дня Независимости 24 августа и рекомендовала воздержаться от поездок в Украину. В заявлении МИД отмечается, что удары могут быть направлены на инфраструктуру и гражданские объекты, а консульские услуги в настоящее время ограничены.

Также мы сообщали, что Германия с 31 июля 2026 года прекратила предоставление временной защиты украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если они не выполнили воинскую обязанность или не имеют законных оснований для выезда из Украины. Для тех, кто уже находился в стране до этой даты, защита остается в силе и автоматически продлевается до марта 2028 года.

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