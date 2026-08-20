В ЕС проверяют военный статус украинок: Еврокомиссия разъяснила новые правила

В Евросоюзе подчеркнули, что никакой разницы между женщинами и мужчинами не будет.

В Европейской комиссии обещают в ближайшие недели обнародовать обновленные инструкции для государств-членов Евросоюза по применению новых правил предоставления временной защиты украинцам.

Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе. Отмечается, что в настоящее время страны-члены Евросоюза самостоятельно решают, как применять правила предоставления временной защиты украинцам, ищущим в ЕС спасения от войны.

Кроме того, пресс-секретарь ответил на вопрос, известно ли Еврокомиссии о случаях, когда у украинских женщин, прибывающих в страны-члены Евросоюза, требуют доказать, что они не обязаны служить в армии.

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Ламмерт отметил, что решение Совета ЕС о продлении действия механизма временной защиты для украинцев уже вступило в силу в начале августа:

"Теперь это означает, что практическая оценка индивидуальных случаев – это дело компетентных национальных органов стран-членов. Поэтому именно национальные органы стран-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами".

При этом, как подчеркнул Ламмерт, механизм временной защиты украинцев в решении Совета ЕС не предусматривает никакого разграничения между мужчинами и женщинами в рамках правил предоставления защиты.

"Вы помните, что речь идет о военной службе или бывшей военной службе, поэтому нет различия между мужчинами и женщинами. Фактически, мы поделились документами с инструкциями [по применению временной защиты – УНИАН] со странами-членами, поэтому это действительно должно облегчить применение новых правил", – подчеркнул Ламмерт.

Также пресс-секретарь добавил, что будут доработаны обновленные операционные инструкции по практическому применению правил временной защиты для украинцев, которые Еврокомиссия также опубликует в ближайшие недели.

Спрашивают ли в ЕС о программе "Резерв+" у украинских женщин

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что располагают информацией о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у украинских женщин при оформлении временной защиты запрашивают данные из приложения "Резерв+".

В частности, такая ситуация связана с введением Евросоюзом новых правил получения временной защиты, действие которой было продлено до марта 2028 года.

В МИД такие случаи объясняли тем, что Евросоюз пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения нового решения о временной защите украинцев. Поэтому отдельные национальные органы могут применять новые правила, исходя из собственных инструкций.

Как отметили в МИД, такие случаи не носят массовый характер и касаются в основном тех ситуаций, в которых заявители не смогли подтвердить законность выезда из Украины.

В МИД убеждены, что при наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять сведения из "Резерв+" не должно возникать.

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