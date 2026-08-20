'Осталось шесть мягких авокадо': NYT раскрыла новую проблему украинцев

После ударов по электростанциям Россия переключилась на склады украинских супермаркетов.

Пустые полки в магазинах становятся новой проблемой для украинцев, возникшей в результате действий Российской Федерации. Об этом в своей статье сообщает The New York Times.

По словам авторов, на этой неделе скрыть пустые полки в супермаркете "Сильпо" в Киеве было невозможно.

"Не было ни перловки, ни гречки, ни киноа, ни риса. Также не хватало зеленого лука и салатных листьев в упаковках, а от кинзы остался лишь одинокий, увядший пучок", – описывает ситуацию американское издание.

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Жители столицы столкнулись с дефицитом широкого ассортимента основных продуктов питания. Это произошло из-за ударов российских баллистических ракет по критически важным распределительным центрам.

"Хотела купить сахар, но посмотрела – его нет. Там целый отдел, который полностью пуст. Я даже не пошла туда. Не хочу на это смотреть и расстраиваться", – рассказала 67-летняя Нина Киричук, которая делала покупки в "Сильпо".

5 августа российские ракеты попали как минимум в четыре склада одной из компаний, поставляющих товары для супермаркетов. В результате удара было серьезно нарушено снабжение продуктами нескольких торговых сетей. Больше всего последствия ощущались в столице, однако они также сказались и на других регионах, в частности на Запорожье.

20 августа Россия вновь нанесла удар по продовольственным складам вблизи Киева. Удары происходят на фоне общего обострения воздушного противостояния: Украина наращивает свои удары по территории РФ, а Москва пользуется тем, что украинская противовоздушная оборона ослабевает.

На протяжении многих лет заполненные украинские супермаркеты были символом того, как страна пыталась сохранить привычную жизнь, несмотря на российские обстрелы. Но в течение последней недели продуктовые сети признали, что столкнулись с дефицитом. Запасы молочных продуктов, мяса, а также свежих овощей и фруктов сократились.

По данным The New York Times, в одном из небольших магазинов Киева из продуктов остались только шесть мягких авокадо, а также остатки лука и чеснока. В другом магазине исчезли рамен, бумажные тарелки и пластиковые столовые приборы.

"Или только я одна начинаю паниковать из-за этих пустых полок", – написала в соцсетях бьюти-инфлюенсерша, добавив, что купила последние четыре упаковки детского питания в одном магазине после того, как в другом ничего не нашла.

Из-за российских ударов страдают и домашние питомцы. 56-летняя Светлана Петричук переживает, что не сможет купить корм определенной марки для своего йоркширского терьера Лорда.

В продуктовых сетях заявляют, что смогут полностью пополнить запасы к 24 августа, Дню Независимости. Украинцы в соцсетях шутят о возвращении СССР. Некоторые пожилые покупатели помнят о голодоморах, которые пережила Украина на протяжении своей истории, и запасаются консервами и основными продуктами, такими как сахар, макароны и мука.

Дефицит продуктов в Украине – последние новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что ситуация в продуктовых сетях остается сложной из-за ударов россиян по распределительным центрам, в результате которых были потеряны значительные объемы продукции. В то же время, по его словам, дефицита товаров не наблюдается – в магазинах могут возникать лишь "временные перебои с поставками".

19 августа председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что из-за последствий российских атак в критическом положении оказался ряд крупных украинских компаний, в частности торговые сети "Сильпо" и АТБ. Гетманцев сообщил, что некоторые предприятия находятся на грани остановки работы.

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