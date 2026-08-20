Потенциальная революция: США впервые продемонстрировали 'дешёвую' гиперзвуковую ракету

Компания Castelion стремится создать доступное и практичное гиперзвуковое оружие.

Стартап Castelion, основанный бывшими сотрудниками SpaceX, впервые продемонстрировал гиперзвуковую ракету Blackbeard. Соответствующее фото компания разместила в сети X.

Оно появилось на фоне объявления компании о привлечении нового финансирования в размере $1 млрд. По словам Castelion, эти средства помогут запустить производство её первого гиперзвукового оружия в рамках амбициозной производственной стратегии.

Несмотря на впечатляющие характеристики гиперзвукового оружия, его стоимость остается чрезвычайно высокой. Castelion стремится изменить эту ситуацию, создавая гиперзвуковые системы, которые можно будет закупать в значительных объемах и использовать шире, даже если ради этого придется пожертвовать частью характеристик.

Видео дня

Главная задача Blackbeard - уничтожать цели, в том числе подвижные и укрепленные, на расстоянии в сотни километров. Ракета будет использовать широкий спектр пусковых платформ. Ранее Castelion объявила о получении контракта от ВМС США на интеграцию Blackbeard в арсенал истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Фото ракеты демонстрирует систему с ускорителем, похожим на тот, что используется в баллистических ракетах. На нём установлен гиперзвуковой планер, не имеющий собственной силовой установки. Ускоритель разгоняет его до необходимой скорости и поднимает на нужную высоту, после чего планер отсоединяется и направляется к цели.

Точные характеристики Blackbeard пока неизвестны, однако ранее Castelion намекала, что ракета сможет поражать цели на расстоянии чуть менее 500 миль (около 800 км).

Концепция отличается от крылатых ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, способных двигаться на гиперзвуковых скоростях. К таким относилась знаменитая ракета Boeing X-51, в которой использовался двигатель SJY61, разработанный компанией Pratt & Whitney.

Обе ступени ракеты Blackbeard имеют крестообразные стабилизаторы. Носовая часть имеет слегка заостренную, похожую на клюв форму. Тележка, на которой установлена ракета, дает примерное представление о ее размерах.

В компании заявляют, что Blackbeard прошла путь от разработки "с нуля" до официальной программы вооружения менее чем за четыре года, а её поступление в войска запланировано на 2027 год.

Важной частью стратегии компании является производственный комплекс Project Ranger в округе Сандовал, штат Нью-Мексико.

Именно акцент на производстве является ключевым элементом, который, по замыслу Castelion, отличает Blackbeard от многих других действующих гиперзвуковых программ. Компания разрабатывала ракету и производственные процессы с учётом того, что в будущем может возникнуть потребность в больших количествах таких систем.

В мае Пентагон заключил новое рамочное соглашение, предусматривающее заключение многолетнего контракта на производство гиперзвуковых ракет Blackbeard. Это часть более масштабной программы, направленной на быстрое увеличение американских запасов дальнобойного оружия.

Гиперзвуковые ракеты США - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что программу гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которую ранее ВВС США планировали закрыть, решили не только возобновить, но и продолжить ее развитие. В рамках нового этапа американские военные намерены создать модернизированный вариант, способный поражать движущиеся цели.

Сообщалось также, что США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Conventional Prompt Strike (CPS), в ходе которого впервые применили новый способ запуска. Речь идет о холодногозовой системе старта, которую американские военные планируют использовать для морского базирования ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: