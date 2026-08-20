'Дерзкий тур': бригадный генерал рассказал о рейде вертолетов ВСУ на Белгород

Украинские летчики отнеслись к этому заданию с воодушевлением.

В апреле 2022 года "дерзкий тур" украинских вертолетов Ми-24 на российский Белгород показал, что мы можем проникать в тыл и уничтожать вражеские запасы. Об этом в интервью LIGA.net рассказал Павел Бардаков, бригадный генерал, командующий армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос об операции под Белгородом в апреле 2022 года, он отметил, что это был "дерзкий тур, это было очень смело, очень отважно".

"Пара экипажей Ми-24 обнаружила ночью цистерны, склады. Нормально отработали, напугали. Это стало толчком и подъемом, показавшим, что мы можем врываться в тыл и уничтожать вражеские запасы", – отметил Бардаков и добавил, что подобных операций было не одна.

Видео дня

Что касается того, что сказали летчики, когда получили это задание, он рассказал, что, по их словам, было: "Заряжайте побольше ракет и побольше боекомплектов – и будем работать".

"Возможно, после окончания войны мы раскроем больше наших операций, больше расскажем о наших героях, которые выполняли еще более смелые задания на больших расстояниях", – сказал бригадный генерал.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, 15 августа российский ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре получил значительные повреждения в результате удара крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Там был зафиксирован масштабный пожар.

Было подтверждено поражение производственного цеха сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цеха обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод".

Военный портал Defence Express отметил, что после появления спутникового снимка РКЦ "Прогресс", доказывающего уничтожение корпуса, где происходила окончательная сборка ракет-носителей "Союз", стало ясно, что российской ракетной программе был нанесен очень сильный удар. В частности, российский аналог Starlink – "Рассвет" – выводился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2".

Вас также могут заинтересовать новости: