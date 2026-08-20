Голубика в Киеве в розницу продается дешевле, чем оптом: какие сейчас цены

Продавцы активно распродают ягоду.

На продуктовых ярмарках в Киеве розничная цена на голубику колеблется в пределах 150–220 гривень за килограмм, сообщает корреспондент УНИАН.

150 гривень стоит мелкая и уже полежавшая голубика – она не будет долго храниться даже в холодильнике. Ягоду лучшего качества продают по 180–200 грн/кг, тогда как крупную ягоду отпускают, соответственно, по 220 грн/кг.

В то же время средняя стоимость голубики на Столичном рынке (мелкая оптовая торговля) составляет 240 грн/кг с разбросом цен от 190 до 300 грн/кг. Голубика дорожает уже две недели, и за этот период ее стоимость выросла в полтора раза, свидетельствует статистика рынка.

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Более низкую цену голубики на ярмарках можно объяснить тем, что продавцы распродают остатки ягоды, купленной ранее по более низким ценам. Вместе с тем у них может не хватать возможностей для хранения. А в случае с некондиционной ягодой продавцам необходимо как можно быстрее её реализовать, чтобы не остаться совсем без прибыли.

Между тем неуклонное подорожание голубики на оптовом рынке уже в ближайшее время приведет и к росту розничных цен. Стоит отметить, что неделю назад голубику среднего качества на ярмарке продавали по 160 грн/кг. В супермаркетах голубика стоит сейчас значительно дороже – от 225 до 240 грн/кг.

Среди других фруктов и ягод на столичных рынках также представлена ремонтантная клубника по цене 100–180 грн/кг в зависимости от качества. Персик подорожал до 75–85 грн/кг, абрикос – до 120 грн/кг. Пока что дешевы сливы, которые можно найти по цене 35–50 грн/кг, и уже довольно много винограда от 150 грн/кг.

Как выбрать и когда покупать голубику – советы экспертов

Аналитик ассоциации "Ягодоводство Украины" Денис Миронов сообщил, что самая вкусная и полезная голубика – та, которая созрела на кусте в разгар сезона, то есть в пик сбора. В этом году этот пик в основном приходится на август, когда голубика наиболее качественна и полезна, а её стоимость – самая низкая.

Качественную голубику можно определить по следующим признакам: ягоды должны быть равномерного темно-синего цвета, сухими, упругими и целыми. В целом партия качественной голубики не должна содержать раздавленных ягод, плесени и влаги.

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