На учениях в Польше войска НАТО ходят в штурмы 'по-русски', – Business Insider

Украинские военные учатся отражать штурмы "россиян", роль которых исполняют европейцы.

Западные военные во время учений в Польше отрабатывают против украинских военнослужащих тактику, которую российские войска применяют на фронте. Для этого используют танки, бронемашины, беспилотники, мотоциклы и квадроциклы. Об этом пишет Business Insider.

Учения проходят в рамках международной операции Legio на специально оборудованном полигоне Camp Jomsborg на востоке Польши. Инициатором программы выступает Норвегия, а к подготовке украинских военных привлечены представители нескольких западных стран.

Ключевой особенностью учений является специально созданное подразделение условного противника, которое должно воспроизводить действия российских войск. По словам майора Джона, офицера, ответственного за координацию учений, его задача заключается в том, чтобы "воспроизводить то, как противник ведет боевые действия на передовой". Украинские военные сами объясняют инструкторам, как именно ведут себя российские подразделения на поле боя, чтобы сценарии максимально соответствовали реальности.

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Для создания соответствующей обстановки используется техника, аналогичная той, что имеется у российской армии. Польша предоставила, в частности, танки Т-72 советского производства, боевые машины пехоты БМП-1 и другую бронетехнику. Кроме того, условный противник применяет дроны, мотоциклы и квадроциклы. По словам Джона, это необходимо потому, что российские войска также используют такую технику.

В то же время масштабные механизированные наступления не являются основным элементом современных боевых действий в Украине. Как рассказывает автор публикации, танки и тяжелая бронетехника стали особенно уязвимыми из-за минирования и массового использования беспилотников. Несмотря на это, российские войска продолжают проводить локальные механизированные атаки небольшими группами.

"Россияне используют небольшие механизированные подразделения, пытаясь осуществить прорыв и так далее", – пояснил Джон. Именно поэтому украинским военным, несмотря на изменение характера войны, необходимо уметь противодействовать таким атакам.

Особое внимание во время учений уделяется мотоциклам и квадроциклам. Российские военные применяют их для быстрых атак, поскольку такая техника позволяет быстро перемещаться и затрудняет обнаружение целей. В то же время водители и пассажиры остаются значительно менее защищенными от ударов беспилотников.

Командующий Task Force Legio бригадный генерал Атле Мольде отмечает, что условный противник пытается действовать даже эффективнее, чем российские подразделения, с которыми украинцы могут столкнуться на фронте. Цель такого подхода – создать для военных более сложные условия во время подготовки.

"Это старый военный принцип. Трудно на учениях – легко в бою", – сказал Мольде.

По словам норвежских инструкторов, полигон постоянно адаптируют к изменениям на фронте. Рельеф стараются сделать похожим на украинский – равнинным, открытым и с отдельными лесополосами. Окопы на Camp Jomsborg строят украинские военные или союзники по украинским инструкциям, после чего их регулярно изменяют в соответствии с опытом боевых действий.

В публикации отмечается, что Legio не рассматривается исключительно как программа, в рамках которой западные страны обучают Украину. Украинские военные определяют, какие навыки им необходимы, а союзники добавляют собственные доктрины, методы планирования и военный опыт. В то же время западные военные пытаются перенимать украинские боевые наработки.

По словам Джона, это должен быть взаимный процесс: западные армии обучают украинцев своим подходам, а сами извлекают уроки непосредственно из опыта войны. Отдельно Норвегия использует Camp Jomsborg как источник информации для собственной военной подготовки, анализируя опыт украинских военных и изменения на поле боя.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в апреле 2022 года украинские вертолеты Ми-24 провели смелую операцию в российском Белгороде, уничтожив склады и цистерны с топливом. Бригадный генерал Павел Бардаков назвал этот рейд "дерзким ходом", который доказал способность армейской авиации действовать в тылу врага. Он добавил, что подобных операций было несколько, а после войны можно будет раскрыть больше историй о героических действиях украинских летчиков.

Также мы рассказывали, что воины 71-й бригады ДШВ взяли в плен российского оккупанта, который прошёл 28 км по газопроводу, чтобы попасть на территорию Украины. Пленник рассказал, что ему рассказывали о войне за американцев. В конце концов он сдался украинским военным, которые предоставили ему воду, еду и сигареты.

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