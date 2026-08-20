КНДР передала России еще один тип баллистических ракет: что известно о KN-30, - СМИ

KN-30 - это западное обозначение северокорейской баллистической ракеты Hwasong-11C, также известной как Hwasong-11Da.

Российский арсенал пополнили баллистические ракеты из Северной Кореи, которые могут быть использованы для обстрела Украины.

"По состоянию на июль Россия располагала около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30", - об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос издания "Украинская правда".

Военный портал"Милитарный" отмечает, что ранее о передаче или использовании ракет KN-30 в войне против Украины не сообщалось. Для обстрелов россияне применяли северокорейские KN-23 и KN-24.

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При этом сообщили, что KN-30 - это западное обозначение северокорейской баллистической ракеты Hwasong-11C, также известной как Hwasong-11Da. Аналитики портала отмечают:

"Она представляет собой увеличенную версию ракеты семейства Hwasong-11 и относится к классу баллистических ракет малой дальности. Ракета имеет твердотопливный двигатель и запускается с мобильной наземной пусковой установки".

В сообщении говорится, что первый известный испытательный запуск Hwasong-11C состоялся 25 марта 2021 года. В ходе испытания ракета продемонстрировала дальность не менее 600 километров.

Северная Корея заявляла, что ракета может оснащаться боевой частью массой 2,5 тонны, но эта информация пока не подтверждена.

KN-30 впервые публично продемонстрировали на военном параде в Пхеньяне 14 января 2021 года.

Запасы российских ракет

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Иван Тимочко отметил, что РФ постоянно пытается менять процесс накопления и комбинирования средств поражения для того, чтобы Силам обороны было сложнее им противодействовать.

По его словам, особенностью удара по Украине в ночь на 20 августа является то, что противник применил около 10 баллистических ракет - "Искандер-М" и корейские KN. При этом он добавил, что враг применил более 50 крылатых ракет. Тимочко считает, что это может свидетельствовать о том, что накопленные в России запасы баллистических ракет уже исчерпаны.

Он добавил, что в течение последнего месяца РФ в основном делала акцент на ударах баллистическими ракетами. Тогда как этой ночью их было запущено около 10. Тимочко отметил, что россияне понимают, что Украине сложно противодействовать этому типу вооружения. Но вместо этого они сделали акцент на крылатых ракетах.

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