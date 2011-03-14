Ветер уносит радиоактивные выбросы с территории Японии в океан

Ветер в районе бедствия от землетрясения и цунами на северо-востоке Японии дует в сторону океана, унося с территории Японии все радиоактивные выбросы с АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на данные японского Метеорологического агентства.

"Согласно прогнозам, этой ночью ветер будет продолжать дуть в западном направлении, где нет жилых мест", - приводит слова представителя метеоагентства РИА "Новости".

Ранее направление ветра было южным, что вызывало беспокойство в связи с сообщениями о выбросе некоторого количества радиоактивных веществ с аварийной АЭС "Фукусима-1". Власти поспешили заверить, что угрозы для жизней людей нет. Ветер играет ключевую роль во время загрязнения атмосферы радиацией, отмечают метеорологи.